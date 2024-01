A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern se casou com seu parceiro de longa data, Clarke Gifford

Notícias

Depois de quase cinco anos de namoro e adiamento devido à pandemia do coronavírus, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern casou-se com seu parceiro de longa data, Clarke Gifford, em uma cerimônia privada no sábado.

O casal manteve os detalhes do evento bem guardados, mas dizem que a cerimônia foi realizada em um vinhedo luxuoso na pitoresca Baía de Hawke, a 320 quilômetros da capital da Nova Zelândia, Wellington.

Acredita-se que apenas familiares, amigos próximos e alguns dos ex-colegas parlamentares de Ardern, de 43 anos, tenham sido convidados, incluindo o sucessor de Ardern e ex-primeiro-ministro Chris Hipkins.

Anteriormente, a polícia encontrou um pequeno grupo de manifestantes que colaram dezenas de cartazes antivacinação na parede externa do local.

Um manifestante também foi visto carregando uma placa que dizia “para não esquecermos as ordens de greve” na periferia do imóvel.

Ardern e Gifford, 47, supostamente começaram a namorar em 2014 e ficaram noivos cinco anos depois, mas devido às restrições do governo de Ardern devido à COVID-19 que limitam as reuniões a 100 pessoas, o casamento planejado para o verão foi adiado no Hemisfério Sul 2022.

“A vida é assim”, disse Ardern no momento da decisão de cancelar o casamento. “Não sou diferente, se assim posso dizer, de milhares de outros neozelandeses.”

Ardern abraça seu novo marido, Clarke Gifford, enquanto posava para fotos em seu casamento no sábado. PA

A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern fala com alguns convidados em seu casamento privado com Clarke Gifford em um vinhedo em Havelock North, Nova Zelândia, em 13 de janeiro de 2024. PA

Com apenas 37 anos quando Ardern se tornou líder em 2017, ela rapidamente se tornou um ícone global para a esquerda.

Ela incorporou um novo estilo de liderança e ganhou elogios em todo o mundo pela maneira como lidou com o pior tiroteio em massa de todos os tempos no país e pelos estágios iniciais da pandemia do coronavírus.

Em 2018, Ardern tornou-se o segundo líder mundial eleito a dar à luz durante o mandato. Mais tarde naquele ano, ela levou sua filha ao Salão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

A Nova Zelândia, sob o governo de Ardern, tinha alguns dos mandatos mais rigorosos do mundo sobre o coronavírus, o que levou a vários comícios durante o seu último ano como primeira-ministra.

Também levou a um nível de vitríolo de alguns não visto pelos líderes anteriores da Nova Zelândia.

Ardern chocou os neozelandeses em janeiro de 2023, quando disse que deixaria o cargo após cinco anos e meio como primeira-ministra porque não tinha mais “recursos suficientes” para fazer justiça em ano eleitoral.

Desde então, Ardern anunciou que ingressará temporariamente em Harvard após ser indicada para bolsas duplas na Kennedy School de Harvard.

Ela também assumiu um papel não remunerado no combate ao extremismo online.

Em junho, Ardern recebeu uma das maiores honrarias da Nova Zelândia por seu serviço na liderança do país durante os tiroteios em massa e a pandemia.

Ela recebeu o título de Grande Companheira, o que significa que as pessoas agora a chamarão de Dame Jacinda Ardern.

