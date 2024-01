Destinos de viagem que não exigem passaporte Os viajantes podem sentir que estão fugindo sem precisar preencher o passaporte nesses destinos.

Existe uma classificação de potência de passaporte. E alerta de spoiler, o passaporte dos EUA não está no topo.

Cidadãos de seis países têm agora os passaportes mais poderosos do mundo: Japão, Singapura, França, Alemanha, Itália e Espanha, de acordo com um novo relatório. Índice de Passaporte Henley 2024.

Esta é a primeira vez nos 19 anos de existência do índice que seis países partilham o primeiro lugar, o que significa que os titulares podem viajar sem visto para a maioria dos destinos globais – podendo os seus cidadãos visitar 194 dos 227 destinos sem necessitar de visto.

Com acesso a 193 destinos, a Coreia do Sul, a Suécia e a Finlândia vêm logo atrás. Áustria, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos empataram em terceiro lugar com viagens isentas de visto para 192 destinos.

Os cidadãos dos EUA têm o sétimo passaporte mais poderoso, permitindo-lhes visitar 188 destinos sem visto. Em 2014, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar com o Reino Unido.

Para quem não é cidadão destes países, a boa notícia é que, nas últimas duas décadas, a tendência geral do índice tem sido aumentar a liberdade de viajar.

Dr.Christian H. disse: “O número médio de destinos que os viajantes podem alcançar sem visto quase duplicou, passando de 58 em 2006 para 111 em 2024”, disse Kaylin, presidente da Henley & Partners e inventor do conceito Passport Index. a Comunicado de imprensa.

O Índice Henley Passport 2024 inclui 199 passaportes e 227 destinos, e sua classificação é baseada em “dados exclusivos e oficiais” da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

O país que sobe mais rapidamente no índice são os Emirados Árabes Unidos, que adicionaram 106 destinos à sua pontuação de isenção de vistos na última década. Passou de 55º em 2014 para 11º este ano.

No entanto, o fosso de mobilidade global entre países mais e menos poderosos nunca foi tão grande. Os países com classificação mais elevada podem viajar para mais 166 destinos do que o país com classificação mais baixa, o Afeganistão, cujos cidadãos só podem viajar para 28 países sem visto. A Síria e o Iraque estão acima do Afeganistão, oferecendo viagens sem visto para 29 e 31 destinos, respetivamente.

Os passaportes mais poderosos do mundo, de acordo com o Henley Passport Index 2024:

França, Alemanha, Itália, Japão, Singapura, Espanha (acesso a 194 destinos) Finlândia, Coreia do Sul, Suécia (acesso a 193 destinos) Áustria, Dinamarca, Irlanda, Holanda (acesso a 192 destinos) Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (acesso a 191 destinos) Grécia, Malta, Suíça (acesso a 190 destinos) Austrália, República Tcheca, Nova Zelândia, Polônia (acesso a 189 destinos) Estados Unidos, Canadá, Hungria (acesso a 188 destinos) Estônia, Lituânia (acesso a 187 destinos) Letónia, Eslováquia, Eslovénia (acesso a 186 destinos) Islândia (acesso a 185 destinos)

Kathleen Wong é repórter de viagens do USA TODAY e mora no Havaí. Você pode contatá-la em kwong@usatoday.com.