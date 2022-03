A estrela do Philadelphia 76ers, James Harden, ficou radiante com a recepção em sua estreia em casa – ‘Amor, fãs, me sinto em casa’

FILADÉLFIA – Após a terceira apresentação consecutiva de Sterling no uniforme dos 76ers – mas a primeira em frente aos torcedores aqui dentro do Wells Fargo Center – James Harden A Filadélfia se declarou em casa.

“É simplesmente emocionante”, disse Harden depois de terminar com 26 pontos, nove rebotes e nove assistências na vitória do Philadelphia por 123 a 108 sobre o New York Knicks diante de uma multidão barulhenta aqui na noite de quarta-feira. “Amor, fãs, me sinto em casa. Apenas amor e apoio, cara, olhando em volta e ouvindo: ‘Nós amamos você, James'”.

“Isso só me faz sair e jogar de forma mais agressiva, e eu só queria fazer o que fosse preciso para vencer.”

Até agora, com o uniforme do 76er, Harden está 3 a 3 nesse quesito, já que a Filadélfia – junto com a vitória de Milwaukee sobre Miami na noite de quarta-feira – agora está dois jogos atrás do Heat pela liderança na classificação da Conferência Leste.

Tudo em que todos aqui estão focados, porém, é que Harden finalmente entra em campo de uniforme na frente de seu novo público pela primeira vez desde que a Filadélfia assumiu o filme de sucesso. Ben Simmons Negocie com o Brooklyn Nets há três semanas. O lento acúmulo de lesões no tendão de Harden que atormentaram seus últimos dias no Brooklyn o fez perder o último jogo em casa do time, em 15 de fevereiro, e o viu fazer seu primeiro jogo na sexta-feira passada em Minneapolis contra o Timberwolves antes de jogar novamente no domingo no Madison Square Garden. . contra os Knicks.

Ambos os jogos, como a revanche de quarta-feira à noite com Nova York, terminaram com vitórias da Filadélfia. E embora ainda seja muito cedo neste grande teste e ainda haja oponentes mais difíceis pela frente, todos os participantes estão muito felizes com o progresso inicial.

James Harden ficou emocionado com a recepção dada a ele pelos fãs da Filadélfia na noite de quarta-feira. “Amor, fãs”, disse ele, “sinta-se em casa”. Mitchell Leaf / Getty Images

“Quero dizer, todos nós nos damos bem”, disse ele. Joel EmbiidQue terminou a partida com 27 pontos, 12 rebotes, quatro assistências, duas roubadas de bola e dois bloqueios em 34 minutos. “Você tem alguém em James que traz sua experiência, sua capacidade de criar jogo, sua capacidade de marcar e ele acrescenta algo e ele tem sido fantástico e o que temos na equipe. Tudo se encaixa”.

Ele se encaixa, em parte, devido ao aparecimento contínuo do guarda do segundo ano Teresa Maxique deu um passo adiante depois de impressioná-lo como armador durante toda a temporada, quando Simmons estava longe da equipe que procurava um acordo.

O desempenho de 25 pontos de Maxi na quarta-feira foi o terceiro consecutivo com mais de 20 pontos desde que Harden entrou na equipe. Na quarta-feira, os 21 pontos de Maxi vieram após o intervalo, quando ele disse que Harden lhe deu um alerta.

“Bem, James veio até mim e perguntou se eu ia jogar hoje”, disse Maxi com um sorriso de sua conversa no intervalo, e eu disse: “Sim”.

Ter homens como James, [Embiid]Tobias [Harris], apenas dizendo que tenho que ser agressivo… Não posso ser passivo assim. Eu tenho que ajudar esses caras e nós temos que ajudar esses caras como equipe o máximo possível.”

“Queremos que ele seja agressivo”, disse Harden mais tarde. “Eu sei que é difícil porque Joel e eu temos a bola, mas quando ele tem a chance, ele tem que ser agressivo.”

No final, porém, a Filadélfia vai tão longe quanto sua nova superestrela Harden e Embiid podem levá-los.

Quando os 76s foram apresentados antes da partida, a música de Eminem “Lose Yourself” reverberou pelos alto-falantes e saltou pela arena fora da caixa.

A música, sobre aproveitar o momento e não deixar escapar uma única chance de grandeza, era adequada ao olhar para os 76ers como um todo. Harden foi adquirido com campeonatos em mente – tanto para Harden, que só não tem um anel em sua primeira votação no Hall da Fama da carreira, quanto para os 76ers, que não vencem um campeonato há quase 40 anos e não o fazem. t chegou às finais da NBA desde 2001.

A partir de sexta-feira, quando o Cleveland Cavaliers chega aqui, os 76 jogadores jogam nove dos próximos 10 jogos contra as equipes dos playoffs antes de fazer uma viagem de cinco jogos para terminar o mês – um trecho muito mais difícil do que os três primeiros jogos que jogaram. Na era de Harden.

Por enquanto, porém, os 76ers terão as vitórias quando puderem, enquanto continuam tentando construir o que esperam que seja um longo playoff nesta primavera.

“Todos os jogos para nós serão difíceis”, disse Harden. “Somos novos, somos relativamente novos, ainda estamos aprendendo uns com os outros. Cada jogo será uma experiência de aprendizado para nós, e teremos que encontrar maneiras de continuar fugindo, continuar melhorando, ganhar ou perder. Obviamente, é melhor ganhar para descobrir, mas serão grandes testes para nós e estamos realmente ansiosos por isso.”