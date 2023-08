A economia dos EUA cresceu mais lentamente no segundo trimestre do que o esperado anteriormente

Washington DC

CNN

A economia dos EUA cresceu mais lentamente no segundo trimestre do que o anteriormente esperado – um bom sinal para a Reserva Federal, que está a tentar arrefecer a procura para reduzir os aumentos de preços.

O Produto Interno Bruto, a medida mais ampla da produção económica, aumentou a uma taxa anual de 2,1% no segundo trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Departamento do Comércio, divulgada na manhã de quarta-feira. Este é um ritmo ligeiramente mais lento do que os 2,4% inicialmente estimados pela administração.

A segunda estimativa levou em consideração o aumento dos gastos do consumidor, dos gastos do governo e das exportações, em comparação com a estimativa inicial. Entretanto, o investimento empresarial e as existências foram revistos em baixa. O investimento comercial – designado por investimento fixo não residencial – foi revisto para uma taxa de crescimento de 6,1%, face a 7,7% na primeira estimativa. O investimento residencial fixo, que reflecte as condições do mercado imobiliário dos EUA, teve um impacto menor no crescimento do que o anteriormente esperado.

O crescimento económico no segundo trimestre foi sobretudo generalizado, mas houve alguns sinais de enfraquecimento da procura de compras e importações de matérias-primas. Os gastos dos consumidores, que representam cerca de 70% da produção económica, foram revistos ligeiramente em alta na segunda estimativa.

Os economistas esperavam que o verão fosse forte, já que os americanos gastam muito em viagens, restaurantes e outras experiências pessoais. Os gastos no varejo dispararam em julho, depois que o filme “Barbie” se tornou um sucesso estrondoso e Taylor Swift esgotou ingressos para os principais estádios dos EUA. O Departamento de Comércio divulgará na quinta-feira os números de julho sobre os gastos do consumidor, que incluem vendas no varejo.

A economia dos EUA esteve robusta durante os meses de Verão, mas esta percepção de força deixou alguns responsáveis ​​da Fed nervosos quando se reuniram em Julho para discutir a política monetária. O banco central optou por aumentar as taxas de juro em um quarto de ponto percentual, para o seu nível mais alto em 22 anos.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na semana passada que poderia haver mais aumentos nas taxas de juros se a economia não desacelerasse.

“Evidências adicionais de crescimento sustentado acima da tendência podem comprometer o progresso adicional na inflação e podem justificar maior aperto monetário”, disse Powell no simpósio econômico anual do Fed em Kansas City.

O Federal Reserve Bank de Atlanta estima actualmente que o crescimento do PIB irá acelerar acentuadamente para uma taxa anual de 5,9% no terceiro trimestre.

