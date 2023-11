A corrida de F1 mais fria de todos os tempos? GP de Las Vegas desafiará pilotos, equipes e pneus

Mantenha-se atualizado sobre todas as maiores histórias da Fórmula 1. Registre-se aqui Receba a newsletter da Prime Tire em sua caixa de entrada todas as terças e sextas-feiras de manhã.

A Fórmula 1 investiu mais de meio bilhão de dólares no Grande Prêmio de Las Vegas, a corrida mais recente e brilhante que espera ser um destaque do calendário em décadas.

Porém, em torno do glamour e glamour de realizar um evento em um dos parques temáticos mais vibrantes do mundo, ainda existe uma corrida que carrega o mesmo valor de qualquer outra: 25 pontos e um troféu para o vencedor.

Os motoristas farão os preparativos habituais. Eles farão voltas no simulador para conhecer o novo circuito que inclui atrações de Las Vegas. Eles irão antecipar os requisitos de preparação do veículo para o percurso de rua. Eles também ajustarão seu horário de sono para começar às 22h, horário do Pacífico.

Mas espera-se que o tempo posterior de apagamento das luzes também tenha impacto em uma das maiores variáveis ​​da Fórmula 1 e, portanto, na natureza da corrida: o desempenho dos pneus.

Quando os 20 carros atingem mais de 320 km/h na Las Vegas Strip, a temperatura deve estar entre 5 e 10°C (41-50°F). A temperatura média baixa em Las Vegas durante novembro é de 46 ° F (8 ° C), então esta provavelmente será uma das corridas mais frias da história da Fórmula 1. A baixa recorde foi de 41 ° F (5 ° C). Grande Prêmio, realizado em Montreal no início de outubro.

“Esta é provavelmente a primeira vez que esperamos condições tão frias”, disse Mario Isola, presidente da fornecedora de pneus de Fórmula 1 Pirelli. O atleta. Ele admitiu que seria “muito desconhecido” para os motoristas.

Isso poderia transformar Las Vegas em uma das corridas de Fórmula 1 mais desafiadoras do calendário.

O efeito do frio nos pneus

Os pneus de F1 são projetados para proporcionar estabilidade ideal em altas temperaturas. As equipes usarão mantas para pneus nas garagens, o que permite que os pneus aqueçam até 70 graus Celsius (158 graus Fahrenheit). Quando os pilotos estão na pista, eles gerenciam cuidadosamente a borracha e aumentam sua temperatura para fornecer níveis ideais de aderência durante a volta rápida.

“Esses compostos são projetados para gerar aderência em altas temperaturas, digamos acima de 80 graus”, explicou Isola. “Em temperaturas frias, sua aderência é muito baixa.”

A aderência reduzida torna mais fácil para os motoristas cometerem erros e exige mais cautela ao entrar nas curvas. Embora não existam muitas zonas de travagem brusca no traçado da pista de 17 curvas, as paredes próximas no percurso de rua punirão pequenos erros.

A melhor maneira para os pilotos superarem os baixos níveis de aderência no frio é usar os pneus com mais força, empurrando-os nas curvas de alta velocidade. Quanto mais pressão você coloca nos pneus, mais quentes eles ficam.

Cobertores de pneus de F1 farão exercícios em Las Vegas. (Jakub Purzycki/Foto Noor via Getty Images)

Mas o traçado de Las Vegas contém algumas curvas de alta velocidade e três longas retas, a mais longa ao longo da pista. Quando os motoristas viajam em linha reta, seus pneus perdem parte da temperatura que acumularam.

Um safety car no meio da corrida – que há mais oportunidades em um percurso de rua devido à sua proximidade com as paredes – também reduziria a temperatura dos pneus devido à menor velocidade dos carros. Baixos níveis de aderência também tornam os carros mais suscetíveis a derrapagens, causando granulação no pneu, onde a banda de rodagem do pneu quebra.

Las Vegas também será a primeira corrida de Fórmula 1 em condições muito frias desde que a Pirelli revisou as especificações dos pneus em 2022 com pneus de 18 polegadas. Embora 2020 tenha assistido a duas provas de baixas temperaturas na Turquia e na Alemanha, elas foram disputadas com pneus de 13 polegadas com paredes laterais mais grossas. “Se falamos de pneus de 18 polegadas, esta é provavelmente a primeira vez que experimentamos este tipo de temperatura”, disse Isola.

O piloto da Williams, Alex Albon, disse que as condições frias tornariam a corrida “interessante”, e os pilotos podem precisar de mais tempo para aquecer os pneus antes de correrem para voltas rápidas. “Pergunto-me se faremos três ou quatro voltas preparatórias para a qualificação”, disse ele. A maioria das pistas só precisa de uma volta de aquecimento. “Vai ser difícil.”

Carlos Sainz, da Ferrari, acrescentou: “O pneu vai esfriar nessas retas”. “Entrar na curva com downforce muito baixo, como esperamos em Las Vegas, com pneus frios, em uma superfície nova…” Ele recuou para causar efeito. A imagem que ele descreveu é difícil.

“Pode haver muitas variáveis ​​em relação aos pneus e às temperaturas gerais para ser um grande assunto de discussão neste fim de semana.”

Melhores planos

O asfalto por baixo dos carros também afeta os níveis de aderência. Todas as pistas de rua têm baixa tração devido ao uso limitado – os veículos rodoviários de baixa velocidade usam menos borracha do que os carros de corrida de alta velocidade. É por isso que a Pirelli escolheu suas três formulações mais suaves e consistentes para fins de semana de corrida.

Grandes porções das ruas usadas para a pista de Las Vegas também foram repavimentadas antes da corrida, o que significa que a pista ficará muito verde. O desenvolvimento da pista – onde os tempos de volta ficam mais rápidos à medida que mais borracha é colocada – será muito alto em Las Vegas.

Um passo que a Pirelli adota nas pistas para aumentar os níveis de aderência é usar jatos de alta pressão para soprar água na superfície, tornando-a mais abrasiva. Faz a mesma coisa em Las Vegas.

A Pirelli também pediu às equipes que enviassem os dados de suas simulações com mais antecedência do que o normal para ajudar a construir uma imagem melhor do desempenho dos pneus no frio.

“Eles normalmente submetem as simulações três semanas antes da corrida, e depois analisamos os dados e damos-lhes as prescrições (pressão dos pneus) duas semanas antes da corrida”, explicou Isola. “Nesse caso, pedimos que nos dessem simulações ou o que tivessem com mais antecedência, quatro ou cinco [weeks before]”Para ter uma ideia.”

A F1 espera que as ruas repavimentadas de Las Vegas compensem as baixas temperaturas em Las Vegas. (Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Essas temperaturas frias não são exatamente desconhecidas dos pilotos de Fórmula 1. Os testes de pré-temporada têm ocorrido em condições frias em Barcelona, ​​​​Espanha – até nevou um dia em 2018 – e as equipes ainda estão completando suas primeiras voltas com seus carros em Europa quando as temperaturas são muito baixas no início de fevereiro.

“Quando você sai na pista com essas temperaturas, é difícil”, disse Nico Hulkenberg da Haas. “Será diferente; Seria difícil de outra maneira. Em vez de manter os pneus frios, você precisa fazer algo para fazê-los funcionar.

Ao contrário desses testes, as equipes em Las Vegas não terão a liberdade de limitar a corrida devido às dificuldades de correr no frio. Não há escolha senão aproveitar ao máximo as circunstâncias e planejar-se para todas as eventualidades.

“Esta combinação da superfície da pista, sobre a qual sabemos muito pouco no momento, e como ela interage com os pneus, determinará muito sobre como será o fim de semana”, disse Dave Robson, chefe de engenharia de veículos da Williams.

“Não podemos prever exatamente como o carro se comportará em Las Vegas. Vamos para lá com muitas opções, então, aconteça o que acontecer, seremos capazes de cobrir isso o mais rápido possível.”

Por que Vegas não está preocupado com o frio?

Não são apenas os pneus que precisam de cuidados extras em climas frios.

É raro que convites para eventos VIP de F1 recomendem o uso de um casaco grande ou que os pilotos tenham que prestar atenção extra a coisas simples, como manter as mãos aquecidas.

“Você precisa que suas mãos trabalhem bem quando você está dirigindo, então estar no topo de tudo isso é algo que estamos realmente ansiosos”, explicou o piloto da McLaren, Lando Norris. “Às vezes são apenas coisas simples, com aquecedores de mãos, luvas e tudo mais.”

Hulkenberg lembra que seus dedos ficaram tão frios nos testes de inverno que ele “não conseguia abrir as mãos” ao redor do volante depois de uma corrida: “Depois de algumas voltas, seus dedos ficam tão frios que você fica preso nessa posição”. “E eles perdem o sentimento.”

Os organizadores das corridas de Las Vegas não estão preocupados com o impacto do frio. O horário de início às 22h (horário do Pacífico) foi um compromisso – não sem ironia – e o impacto da temperatura foi outro efeito colateral da decisão final.

“Acho que o frio é relativo!” Rene Willem, CEO do Grande Prêmio de Las Vegas, disse: O atleta. “Na América, muitas vezes sentamos nas arquibancadas assistindo a jogos de futebol a 10 graus F, por isso será visivelmente mais quente do que um jogo de futebol americano no inverno.

“Certamente tivemos conversas com a Pirelli, com as equipes, para garantir que a qualidade da corrida estará presente. Este será um evento de primeiro ano, então definitivamente haverá entusiasmo e dúvidas sobre quais pneus eles usarão e com que frequência. eles vão mudá-los, ou como eles serão aquecidos para estarem prontos para a corrida.

“Acho que isso adicionará um pouco de emoção e competição à nossa pista.”

Para os fãs da passarela, Willem sugeriu que era “uma oportunidade de comprar alguns produtos da Fórmula 1 e talvez até um lenço ou gorro da LVGP”.

“Não faz tanto frio em novembro em Las Vegas”, acrescentou ela. “Descreveríamos isso como intenso.”

Apesar de toda a emoção e entusiasmo fora da pista em torno de uma das corridas mais emocionantes dos 73 anos de história da Fórmula 1, o frio de uma noite de Las Vegas deve ser um dos maiores desafios – e nem o piloto nem a equipe serão capazes de cumprir plenamente entenda isso até que eles entrem no caminho certo.

“Você pode estar tão preparado quanto quiser”, disse Sainz. “Mas até ver o que está acontecendo no carro, você não pode reagir.”

