Dillon Brooks em revanche contra LeBron James – “Pronto para prendê-lo”

Dillon Brooks manda um beijo para o banco dos Kings após 3 Dillon Brooks manda um beijo para o banco dos Kings depois de drenar uma cesta de 3 pontos.

O atacante do Rockets, Dillon Brooks – que causou polêmica durante os playoffs da última temporada quando chamou LeBron James de “velho”, como membro do Grizzlies, desafiou a estrela do Lakers a marcar 40 gols e depois lhe deu uma cotovelada na virilha no jogo 3 – não é . Ele não mudou sua abordagem antes da revanche de quarta-feira em Houston.

“Pronto para prendê-lo”, disse Brooks na terça-feira. De acordo com o Houston Chronicle. “Ele está chutando bem. Ele está jogando bem. Então, estou lá apenas para cansá-lo e colocá-lo no quarto período mais cedo.”

O bullpen dos Bears de Brooks não ajudou muito a causa dos Grizzlies em abril passado, quando eles se recuperaram de uma série de primeira rodada em seis jogos contra o Lakers, com James marcando 22 pontos e 20 rebotes no jogo 4 para os Bears. Primeira seqüência de 20-20 de sua carreira.

Os Grizzlies optaram por não tentar contratar Brooks novamente como agente livre neste verão devido às suas travessuras frequentemente agressivas, entre outros fatores. Posteriormente, ele concordou com um contrato de quatro anos no valor de US$ 80 milhões com os Rockets.

James evitou publicamente perguntas sobre os comentários de Brooks, embora sua atividade nas redes sociais após a vitória de Los Angeles tenha sido menos velada.

“Sinto que ele (James) controla a mídia”, disse Brooks na terça-feira. “Eu sinto que muitos caras têm esses podcasts e gostam de mídia social, mas eu realmente não gosto disso. Eu realmente não gosto de mídia. Se eu não tivesse que falar com vocês, Eu ‘não falaria com vocês’. E, você sabe, eu simplesmente bloqueio e jogo basquete.”

Brooks, de 27 anos, tem média de 16,3 pontos, 4,7 rebotes e 2,2 assistências em sua primeira temporada com o Rockets (3-3), que está em uma seqüência de três vitórias consecutivas. James, de 38 anos, tem média de 25,3 pontos, 8,4 rebotes e 5,9 assistências para o Lakers 3-4.

“Flerte totalmente com ele quando ele quiser tocar no assunto”, disse Brooks sobre seu plano para proteger James. “Sempre que ele posta, eu me deparo com ele. Eu me deparo com ele. Se ele está me defendendo, quero atacá-lo. Eu apenas o obrigo a fazer várias coisas.”

Apesar de toda a conversa sobre a retomada da rivalidade, Brooks insiste: “Não se trata de mim ou dele”.

“Isso é o que diz no início do jogo: Los Angeles Lakers x Houston Rockets”, disse ele. “Trata-se de conseguir a vitória e manter a sequência de vitórias.”

