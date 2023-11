Comércio selvagem Kalen Addison, adquira Zach Bogosian da Lightning

NOVA IORQUE – O Wild está em alta, tendo vencido dois jogos consecutivos, mas isso não impediu a administração de abordar a derrota precoce.

Em uma mudança defensiva, o time trocou Calen Addison pelo San Jose na quarta-feira e trouxe o veterano Zach Bogosian, de Tampa Bay.

Campeão da Stanley Cup com o Lightning em 2020, Bogosian custou ao Wild uma escolha de sétima rodada no draft de 2025, enquanto o Wild recebeu o outfielder da liga secundária Adam Raska e uma quinta rodada em 2026 para Addison.

Bogosian, 33, deve fazer sua estreia no Wild na quinta-feira contra o Rangers no Madison Square Garden.

“Perdemos muitas oportunidades”, disse o presidente de operações de hóquei da Wild, Bill Guerin. “Precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade e proteger os nossos goleiros. Temos bons goleiros, mas não importa se você os deixa secar.

“Nos últimos dois jogos estivemos muito melhores nisso e acho que Zach fará algumas melhorias nessa área.”

Essa mudança está no radar do Wild nas últimas semanas.

Depois de começar a temporada com um placar de 2 a 1, o Wild venceu apenas um dos sete jogos seguintes, e o problema era claro: eles estavam desistindo de muitos gols.

Eles foram marcados duas vezes, sete vezes, seus oponentes marcaram quatro ou mais em oito de seus 12 jogos, e os 48 gols marcados no Wild ainda ocupam o segundo lugar na NHL, apesar de se recuperarem de uma seqüência de quatro derrotas consecutivas. -de volta vence.

“A evidência estava lá”, disse Guerin.

Addison partiu depois de receber críticas mistas durante partes de quatro temporadas com o Wild, e a equipe inicialmente o adquiriu como uma perspectiva emergente na negociação de Jason Zucker com Pittsburgh em 2020.

Sua força era como zagueiro: na temporada passada, Addison marcou 18 de seus 29 pontos no power play e suas 26 assistências empataram o recorde de novato.

Mas ele foi banido em várias ocasiões devido ao seu jogo defensivo. Ele apareceu em todos os jogos desta temporada, mas Geren sentiu que Addison estava caindo na tabela de profundidade. Addison não tem gols e tem cinco assistências e foi recentemente rebaixado da principal unidade de power play.

“Não é uma crítica a Kalin”, disse Guerin. “É apenas uma mudança de direção.”

Como possuem outras opções de jogo de poder, o Wild pode se concentrar em sua defesa e em algumas de suas deficiências.

“Kalen é um bom jogador”, continuou Guerin. “Mas ele já disputou 100 jogos no campeonato e sentimos que sabíamos como ele era para nós e isso não significa que este seja o produto final. Mas o que precisamos agora é de algo diferente.”

Raska, que o Wild recebeu de San Jose, tem atuado principalmente nas categorias menores nas últimas duas temporadas e se reportará ao estado de Iowa na American Hockey League.

Com 1,80m e 231 libras, Bogosian torna o Wild maior e mais forte, mas também tem o pedigree que a equipe priorizou.

Ele foi membro da equipe campeã de Tampa Bay ao lado de Pat Maroon, com quem o Wild negociou na entressafra, e tem 57 gols e 156 assistências em 787 jogos com os Thrashers/Jets, Sabres (onde jogou com Marcus Foligno), Maple Leafs e Lightning depois de terminar em terceiro lugar geral em 2008.

Os Wild gostaram do estilo de Bogosian e tentaram adquiri-lo no passado. Bogosian, que está na última temporada de um contrato de três anos no valor de US$ 2,55 milhões, tinha uma cláusula de proibição de negociação em seu acordo, mas os Wild estavam listados na lista de times para os quais ele iria. Seu limite máximo é US$ 25.000 a mais que o limite máximo de Edison.

“Ele está com fome de jogar e precisamos do que ele pode trazer para a nossa escalação”, disse Geren, que mencionou que a casa de Bogosian fora da temporada fica em Minnesota. “Ele é um cara grande. Ele ainda patina bem. Ele traz peso. Ele traz um pouco de coragem, e precisamos disso. Acho que a experiência que ele traz, com todos os outros intangíveis, é um ótimo companheiro de equipe.”

“As pessoas dentro da nossa organização o conhecem e falam muito bem dele, por isso estamos entusiasmados em tê-lo.”

A defesa do Wild esteve em constante mudança durante toda a temporada, com o capitão Jared Spurgeon se recuperando de uma lesão na parte superior do corpo sofrida na pré-temporada e Alex Goligoski afastado dos gramados devido a um problema na parte inferior do corpo.

Guerin descartou o jogo de Spurgeon contra o Rangers e não o considera uma possibilidade para sexta-feira, quando o Wild terminar sua viagem em Buffalo, mas Spurgeon deve estar pronto para jogar “em breve”.

Seu retorno pode ser o empurrão mais impactante para o back-end, mas os Wild ainda estão tentando limpar sua zona enquanto isso.

“Precisamos ser capazes de defender e é isso que Zach pode trazer para a mesa”, disse Guerin. “Ele é maior, é mais pesado e acho que isso é algo que precisamos melhorar.”