A casa aberta para documentos começa

O programa de casa aberta para a emissão e renovação do cartão de cidadão e passaporte começa hoje, sábado, 2 de outubro.

Alexandra Leto, Ministra de Estado da Administração Pública e Administração Pública, explicou à Lusa que a mudança ajudaria a recuperar parte do tempo perdido durante o encerramento das Lojas Cidadio devido à epidemia.

Nos próximos oito sábados, algumas lojas do cidadão estarão abertas das 9h00 às 22h00.

O programa está disponível em quatro lojas da zona de Lisboa – Lorenziros, Saltonha, Marvila e Odivelas – duas da zona do Porto – Porto e Vila Nova de Gaya, e Coimbatore, Praga e Faro, balcões de atendimento registados e com firma reconhecida (IRN ) nas instalações do juiz em Lisboa.

Antes da abertura do sistema, a Ministra Alexandra Leto fez um apelo aos cidadãos: “Pedi às pessoas que não viessem de forma alguma na primeira hora do primeiro dia, porque não é só muitas horas do dia, mas muitos sábados . “

Os cidadãos que utilizem a “casa aberta” para renovar o cartão de cidadania ou passaporte nos próximos sábados dispõem de um sistema de passwords digitais, obtidas através do sítio ‘Mapa do Cidadão’ (em mapa.eportugal.gov.pt). Para a coleta de documentos, a distribuição das senhas é presencial.

Em nota, o Ministério da Modernização e Administração Pública do estado informou que o órgão de modernização administrativa mantém em suas lojas comissões para atender o cidadão sempre que necessário.

As lojas de Lisboa e do Porto disponibilizam informação em tempo real sobre os tempos de espera dos serviços nas proximidades.