ERC Faf Leg One Report: Mickelson lidera em clima e Lukanuk Portugal – FIA ERC

ERC Faf Leg One Report: Mickelson lidera a meteorologia e Luganuk Portugal

Andreas Mickelson parou o Rally Ceras de Faf e Felgueroz durante a noite quando a neblina, a lama, o vento e a chuva tornaram a sexta rodada do Campeonato Europeu de Rally da FIA um começo difícil.

Mas Mickelson, co-dirigido por Toxford WRT டா koda Fabia Rally 2 Evo Elliott Edmundson, enfrentou uma grande luta pela glória do ERC na perna de decisão de domingo. C3 Rally2.

“Foi um dia muito difícil e foi muito difícil determinar a aderência porque estava sempre mudando”, disse Mickelson, que chegou tarde com um pneu traseiro direito danificado na SS4. “A última fase foi muito difícil, com buracos muito profundos e fiquei com medo de que o carro ficasse cheio de areia. Poderíamos ter sido mais rápidos, mas dirigi para o lado mais seguro porque não queria outra broca.

A segunda parte do título duplo português da ERC transformou-se numa batalha acelerada com condições difíceis que afetaram a confiança de muitos pilotos importantes. Entre eles estava Danny Sorto (Grupo MRF Tires Hyundai i20R5), que liderou por 28,9 no serviço da tarde, mas escorregou de volta para o SS5 com um pneu danificado. Isso seria pior para os espanhóis na SS8. Inicialmente parado com um problema de direção, Sordo estava no quilômetro final da etapa quando caiu. “Já tivemos alguns problemas, a direção estava quebrada e por isso, depois de um tempo, saímos da estrada”, disse.

Seu infortúnio deve ter trazido Simone Tempestini de volta ao terceiro lugar, perdendo para o seis vezes campeão romeno Sorto na SS6, o que provou ser particularmente traiçoeiro pelas muitas divisões cobertas de lama. Mas devido a atrasos no SS7 devido ao superaquecimento, o membro da fábrica de talentos ERC-MICHELIN quebrou o volante nos estágios finais, terminando com retornos ruins após um desempenho impressionante.

Em vez disso, o presidente do Campeonato de Portugal, Armindo Arazo, completa a etapa provisória, apesar da temperatura da água de Fabia ter atingido 140 graus Celsius no final do SS8. Depois de curtir o “grande giro” da SS3, o Rally Serras de Faf e Felguiras do ano passado conquistou o título na frente do concorrente Bruno Magalheis por 13,5V. Um dia testando e tentando encontrar um sistema mais ideal.

Depois que a equipe de Rally டா koda mudou para uma configuração “suave” à tarde, depois de declarar que Fabia, dirigido pela Hungria, era “muito duro” para condições de chuva, Norbert Hercz subiu de B14 para o quinto lugar com Eric Keys (Yaco ACR equipe Ford). Fiesta Rally 2) A equipe de Raleigh derrubou Nile Solans da Espanha para o sexto lugar no SS8, forçando Solans a desacelerar enquanto seu radiador Fabia enchia de solo e superaquecia. Kayes, que lutou com problemas de configuração e confiança esta manhã, é membro da Outstanding ERC-MICHELIN Talent Factory.

Yoann Bonato (CHL Sport Auto) cruzou dois golpes lentos e terminou o nono dia com Benito Guerrera temendo danos no lado esquerdo da frente de seu Fabia. Fabia de Ricardo Theodosio se tornou a Miko Marczyk P10 de um pneu danificado na SS1 após superaquecimento na fase final. José Pedro Fondes, outro ex-campeão português, voltou com um buraco.

Equipe de rally da Espanha Efrén Llarena, na final da ERC-MICHELIN Talent Factory, da Espanha espera ganhar todos os prêmios para os dois eventos finais depois que ele se aposentar na SS6. Embora ele e sua colega Sarah Fernandez não tenham se ferido, o டா koda Fabia Rally 2 Evo sofreu danos significativos.

Depois de ser retardado por um problema de eixo de transmissão na SS4, o Umberto Scandola não foi muito além da SS6. Simon Campetelli (pneus do Grupo MRF) não conseguiu fazê-lo devido a um problema de turbo com a corrida, enquanto o contato puxou a roda traseira direita do Hyundai i20 R5 de Evan Aries.

As chances de um final forte de Alberto Battistoli foram afetadas por um buraco duplo no ringue da manhã, mas o desempenho na luta durante a tarde ajudou o jovem italiano a lutar pelo P15.

Alexander Villanueva voltou às operações do ERC pela primeira vez desde 1992, quando danificou o canto frontal direito de seu Citroen C3 Rally 2. Luis Vilarigo e Alessandro Tadei não são titular depois de terem caído nos treinos livres na tarde de sexta-feira.

ERC2: Burdo compensa os erros iniciais do vice-capitão Vince

Mesmo um “erro estúpido” não poderia impedir a tentativa de Javier Bardot de uma quarta vitória no ERC2. O espanhol ao volante da Swift R4lly S da Suzuki Motor Eberica está mais de dois minutos à frente do capitão John Vinez, depois de rodar duas vezes na SS4. “Na lenta curva à esquerda cometi um erro e fui para o abismo, parei a máquina e não consegui reiniciar”, explicou Bardo. “Aí em outra curva lenta à esquerda não fiz bem a curva, tive que colocar de cabeça para baixo. Mas o carro estava bem, fico feliz. Apesar de um furo na SS5 e“ alguns momentos na lama ”, o Toyota Yaris Rally 2. de fabricação própria. Kit está em terceiro lugar.

ERC3: Lucro de Passas após o atraso da franquia

Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT Renault Clio Rally4) estava mais de meio minuto à frente de Pep Boss na SS8. Mas um problema elétrico suspeito permitiu que a equipe local liberasse o Peugeot 208 Rally 4, dirigido pela The Racing Factory, 1m30,2 pés à frente do pé no domingo. Foi um duro golpe para o Presidente do Campeonato ERC3, Francisco, que estava majestoso no meio do nevoeiro na SS2. “As notas de base eram boas com boas distâncias e ângulos de cantos”, disse Franchise. “Confiei em minhas anotações e dei o máximo, embora não pudesse ver para onde estava indo.” Passas acrescentou: “As etapas com muitas pedras foram muito difíceis e é muito importante terminar amanhã pelos pontos para o campeonato. Temos que continuar a dar o máximo porque a franquia é muito rápida.” No Opel Corsa Rally4.

15 principais níveis provisórios de ERC (após oito níveis, 113,42 km)

1 Andreas Mickelson (NOR) / Elliott Edmundson (GBR) டா koda Fabia Rally 2 Evo 1h23m20.8s

2 Alexei Lukyanuk (RUS) / Alexei Arnadov (RUS) Citroen C3 Rally 2 + 4.4s

3 Armindo Arazo (BRT) / Luis Ramalho (BRT) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 1m 49,2V

4 Bruno Magalhees (PRT) / Carlos Magalhees (PRT) Hyundai i20 N Rally 2 + 2m02.7s

5 Norbert Herzig (HUN) / Raman Ference (HUN) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 2m40,7s

6 Eric Keys (CZE) / Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally 2 + 2m45,7s M

7 Nil Solans (ESP) / Marc Martí (ESP) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 3m05.9s

8 Yoann Bonato (FRA) / Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 + 3m19.1s

9 Benito Gera (MEX) / Daniel Q (ESP) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 4m50.5s

10 Mico Marsic (POL) / Simon Kospotorsik (POL) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 5m 04.9V M

11 Javier Bardot (ESP) / Adrian Perez (ESP) Suzuki Swift R4lly S + 7m58.2s

12 Ricardo Theodosio (BRT) / Jose Dixira (BRT) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 8m 26,1V

13 Miguel Coreia (BRT) / Antonio Costa (BRT) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 9m 56,4V

14 Zona Vinci (AND) / Jordi Mercator (ESP) Suzuki Swift R4lly S + 10m03.8s

15 Alberto Battistoli (ITA) / Simon Scottolin (ITA) டா koda Fabia Rally 2 Evo + 10m07.3s

M = Elegível para Incentivo da Indústria de Talentos ERC-MICHELIN

FIA ERC2: Javier Bardot (ESP) / Adrian Perez (ESP) Suzuki Swift R4lly S

FIA ERC3: Pep Passas (ESP) / Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally 4

ERC-MICHELIN Talent Factory: Eric Keys (CZE) Ford Fiesta Rally2

