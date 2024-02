A Boeing não oferecerá aviões de passageiros. Airbus, China

CINGAPURA (Reuters) – A Boeing não trará nenhum jato comercial para o Singapore Air Show, transferindo o foco para os jatos de passageiros para a rival Airbus, bem como para exibições domésticas na China.

Isso ocorre no momento em que a Boeing relatou um declínio nos pedidos e entregas de aeronaves em janeiro, após uma explosão no painel da fuselagem durante o voo de uma de suas aeronaves 737 MAX 9 no início do ano.

Embora haja exibições aéreas de aeronaves comerciais da Airbus e do jato doméstico chinês COMAC C919, a Boeing não terá nenhuma aeronave comercial no show aéreo.

Para ser claro, a Boeing continuará a mostrar suas capacidades de defesa e exibirá vários de seus caças, incluindo o B-52 Stratofortress que participará do show aéreo da USAF.

Embora nenhuma aeronave comercial esteja em exposição, a Boeing ainda manterá um estande para o jato de passageiros 777X de fuselagem larga, que a empresa afirma ser a maior aeronave bimotora do mundo. As entregas de aeronaves, previstas para 2025, sofreram atrasos.

O Singapore Air Show – realizado de 20 a 25 de fevereiro – é Geralmente frequentado Em dezenas MilharesEntre eles estão delegações militares e entusiastas da aviação.

Outras empresas líderes no setor aeroespacial e de defesa, incluindo Lockheed Martin, Dassault, Saab, Leonardo e Thales, estão entre as participantes do evento deste ano.

É o primeiro grande evento da aviação internacional desde a explosão do mês passado, que mergulhou a Boeing em outra crise de segurança depois que os reguladores de segurança dos EUA ordenaram a paralisação temporária de mais de 170 aviões Boeing 737 Max 9.

Uma vedação de porta explodiu no ar em um voo da Alaska Airlines logo após decolar de Portland, Oregon, em 5 de janeiro, um incidente que não feriu gravemente os passageiros a bordo, mas deixou os executivos da Boeing lutando para reconquistar a confiança dos clientes das companhias aéreas, investidores e reguladores. .