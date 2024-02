A última morte de Alexei Navalny: ‘Corpo do crítico de Putin visto no necrotério’ enquanto a família exige que seja devolvido

David Lammy está ‘preocupado’ com ‘dinheiro sujo’ em Londres em meio a sanções à Rússia

David Lammy expressou receio de que “dinheiro sujo” pudesse “fluir através de Londres” no meio de sanções contra a Rússia. O Ministro dos Negócios Estrangeiros paralelo disse à BBC que o Partido Trabalhista procuraria “tapar as lacunas” nas sanções existentes, caso vencesse as eleições – especialmente após a morte de Alexei Navalny. “O Reino Unido liderou as sanções e a questão agora é implementá-las”, disse ele. Ele acrescentou: “Continuo preocupado que a plena implementação do relatório da Rússia, depois de interferir nas nossas eleições e no trabalho do nosso comité seleto, não tenha sido totalmente implementada”.