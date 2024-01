A artista portuguesa Joana Vasconcelos expõe este fim de semana na Art Geneve

12 espectadoresº Edição Arte Genebra A exposição de arte, que fica em cartaz até 28 de janeiro de 2024 na Polexpo de Genebra, será saudada pela monumental escultura têxtil multicolorida “Valkyrie Mumbat”, suspensa no hall de entrada principal, uma de uma série de icônicas “Valquírias”. que prestam homenagem às deusas da guerra. Criado pela mitologia vernácula Joana Vasconcelos Nas últimas duas décadas. Entretanto, em Lisboa, a exposição individual do artista português “Plug-In” decorre até 8 de abril de 2024. Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia Desde 2000 novas obras, peças icónicas e obras da coleção de arte da Fundação EDP estabelecem um diálogo entre o património elétrico, a tecnologia e as artes visuais.

Joana Vasconcelos, Valquíria Mumbet, 2020, exposta na Artgenève/Sur-Mesure Foto cortesia do artista e Cowan, Genebra

Vasconcelos tem várias estreias mundiais: em 2012, foi a artista mais jovem e a primeira mulher a expor o seu trabalho no Palácio de Versalhes, enquanto em 2018, tornou-se a primeira artista portuguesa a realizar uma exposição individual no Guggenheim Bilbao. Colaborador frequente da Dior, expôs sete vezes na Bienal de Veneza, e sua exposição “Entre o Céu e o Coração” acaba de ser concluída na Galeria Uffizi de Florença, onde suas obras tecem mito, história e tradição através do humor. A irreverência conviveu com obras-primas clássicas de nomes como Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Caravaggio. Ele explica como suas origens levaram à arte.

Conte-nos sobre sua experiência.

Os meus pais eram refugiados políticos em Paris por causa da guerra colonial portuguesa. Estiveram primeiro em Bruxelas, depois em Paris, e fizeram parte do movimento Maio de 68. Eles trabalham muito com a comunidade portuguesa e eu nasci em 71 com esse espírito de “liberté, egalité, fraternité”. Depois, em 74, quando tivemos a Revolução dos Cravos em Portugal, eles regressaram imediatamente a Portugal porque eram contra o regime, por isso cresci em Lisboa. Os meus pais viveram algum tempo em França, mas assim que puderam regressaram a Portugal.

O que seus pais fizeram?

Meu pai estudou arquitetura e mais tarde tornou-se fotógrafo. Minha mãe estudou vários idiomas e cuidou de mim e da minha irmã, mas também estudou restauração de móveis. A minha avó era pintora, a minha tia era poetisa e escritora, o meu tio ficou na política porque a política começou em Paris e ele ficou na política.

Joanna Vasconcelos, Wedding Cake, 2023, encomendado por Lord Rothschild para Waddeston Grounds … [+] Mansão em Buckinghamshire, Inglaterra Foto cortesia do Atelier Joana Vasconcelos e Waddesdon Manor

Você vem de uma família artística…

Sim, isso é verdade. E me permitiu seguir meu caminho com a mais importante liberdade, então quando comecei a estudar arte ninguém tentou me impedir, então fiz o que queria e tive o apoio da minha família. É uma liberdade muito grande e é importante para mim fazer as técnicas que adoro porque estudei joalharia, desenho, design. Tentei muitas coisas com o apoio deles e foi muito valioso porque muita gente, os pais não querem que estudem arte. No meu caso é natural, então não tenho muita objeção.

Quando os seus pais se mudaram para Paris para escapar à ditadura portuguesa, alguma vez sentiu a ditadura crescente?

Meus pais gostavam muito de política. Eram pessoas muito de esquerda, pessoas que viviam em ideais, e depois perceberam que não eram os melhores. A verdade é que quando vieram para Portugal continuaram a seguir esses princípios políticos, mas fizeram parte da reestruturação de um país que estava fechado na ditadura há 47 anos. Então, de certa forma, eles ajudaram a criar uma nova identidade para o país com a sua perspectiva. O meu pai tornou-se jornalista, fotógrafo de guerra e o meu tio tornou-se político, por isso eles foram muito activos na reconstrução de um novo país, um país mais contemporâneo e um país mais renovado. Ao longo da minha infância, acho que foi muito importante porque houve muitos debates, debates políticos e debates culturais. Meu pai era muito amigo de muitos artistas, meu tio de muitos políticos e meu padrasto de muitos intelectuais. Na minha história pessoal eu fiquei pensando em quais professores importantes eu tive no meu passado, e de certa forma, eu entendi porque eles estavam ali, com minha família em casa, tanta discussão, tanta discussão, isso foi muito desafiador. Na verdade, não me lembro dos meus professores sempre falando sobre ideais e política, mas lembro-me da minha família discutindo coisas como literatura, filosofia ou política. Acho que aprendi mais com minha família do que com meus professores.

A Árvore da Vida de 13 metros de altura na Sainte-Chapelle do Chateau de Vincennes, França … [+] Feito com mais de 100.000 folhas tecidas à mão Foto cortesia do Atelier Joana Vasconcelos

Isso aparece no seu trabalho hoje? É por isso que abordar questões sociais, ambientais e políticas através da sua arte é importante para você?

Sim, acho que muitas coisas ficaram comigo, os ideais do marxismo, as coisas boas e muitas coisas que eles discutiram. Eu estava lá, era pequeno, não conseguia entender tudo, mas na minha vida entendi que alguns desses ideais eram certos, outros não, mas isso me deu profundidade, foi importante para mim e eu pude. endereço. Não fui criado em uma família tradicional católica e conservadora. Fui criado em uma família intelectual muito revolucionária que estava realmente interessada em fazer a diferença para o país, e eles fizeram, e o fato é que foi interessante. Hoje vejo que todos os debates e discussões ajudaram a construir quem eu sou, e as liberdades que me permitiram me tornar como artista são muito importantes porque nunca me contaram. Não faça isso ou você não deveria ir lá. Sempre me apoiaram para que a liberdade me permita perseguir os meus sonhos e ir mais longe, viajar e visitar museus.