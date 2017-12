Santarém – Contos de Luz, homenagem às crianças que perderam a vida

Santarém é uma das 7 cidades portuguesas que aderiram este ano ao Worldwide Candle Lighting ou Contos de Luz, na versão portuguesa, que é uma cerimónia de homenagem a crianças e jovens que perderam a vida. Uma iniciativa mundial que une famílias e amigos de todo o mundo, convidando-os a acender uma vela durante uma hora para homenagear todas as crianças e jovens que partiram demasiado cedo. As velas são acesas às 19h00 do próximo domingo, dia 10, gerando assim uma onda de luz a nível mundial. A iniciativa portuguesa Contos de Luz tem como missão celebrar quem viveu e Ricardo Araújo Pereira é o padrinho desta terceira edição. Em Santarém a cerimónia de homenagem terá lugar no Instituto Politécnico de Santarém.