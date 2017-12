Medium – AutoEuropa e “A miséria da filosofia”, de Marx

No estado atual de desenvolvimento e complexidade das relações sociais e políticas em Portugal (como na Europa) não acredito em manifestações espontâneas de classes profissionais. Os professores que perseguiram a ministra Maria de Lurdes Rodrigues e que hoje se manifestaram durante as cerimónias do 1.º de Dezembro junto do Presidente da República, os enfermeiros que surgem à porta dos hospitais em dia de ministro ou de legionela, não estão ali por dores repentinas de congelamento de carreiras, de colocação ou de horário semanal. Sabem ao que vão, onde, quando e sob as ordens de quem. Constituem uma tropa de choque organizada em ordem de batalha. Foram mobilizados e estão enquadrados para alcançarem um objectivo estabelecido noutras estâncias como parte de uma dada manobra. Disparam palavras de ordem à voz de comando. Não é uma crítica, é uma conclusão.

Na ação política e na sindical não há espontâneos, há oportunidades, táticas, jogadas, golpes baixos. Não há inocentes.

O conflito na AutoEuropa obedece a estes princípios de anti-idealismo, anti-voluntarismo, de hipocrisia coberta por um manto de justiça social. Não resulta dos motivos apresentados como causa: horários de fim-de-semana, preço da hora extraordinária ou necessidade de prestar serviços domésticos no doce lar.

Pelo lado da Volkswagen (é da VW casa-mãe que vêm as ordens e não da administração da AutoEuropa de Palmela) a questão não é a recusa de negociar euros e horas nas linhas de montagem, é de ordem política.

A principal dificuldade no entendimento dos assalariados da AutoEuropa com a VW resulta, em primeiro lugar, de uma disputa entre eles, entre adeptos de uma organização horizontal?—?de uma Comissão de Trabalhadores?—?e adeptos de uma organização vertical?—?Comissão Sindical, integrada na CGTP, a grande confederação que materializa o poder do PCP.

Este desentendimento agudizou-se com a necessidade do PCP compensar no mundo do trabalho o poder perdido no mundo das autarquias, nas recentes eleições. Os horários e os trabalhos de casa ao fim de semana pouco ou nada têm a ver com este desentendimento pelo poder de representação entre organizações de pequenos burgueses assalariados da AutoEuropa.

Em segundo lugar, os alemães da VW não estão para deixar o poder das linhas de montagem nas mãos do Partido Comunista Português e não aceitam terem de se entender com ele, via Comissão Sindical e CGTP.

A resolução deste conflito pelo poder na AutoEuropa está pois nas mãos do PCP, que, ou aceita a solução de uma comissão de trabalhadores considerada autónoma pelos alemães e rapidamente haverá entendimento sobre os assuntos do dia-a-dia, ou não aceita e, nesse caso, ou impõe uma delegação da CGTP, ou inviabiliza uma solução de autonomia, o que, em ambos os casos, levará os alemães a entrar em processo de limitação de riscos e danos, desinvestindo em Palmela. O PCP surgiria como o responsável por esse desinvestimento. O Comité Central estará certamente a fazer contas aos custos políticos da decisão a tomar.

A questão da AutoEuropa, além do poder de um partido político e dos assalariados de outras formações numa grande organização industrial, envolve também aquilo que Marx caracterizou em “A Miséria da Filosofia” como “o oportunismo dominante dos trabalhadores mais bem pagos, que se desligam da massa, que se «arranjam» bastante bem sob o «capitalismo»”. Assim o «capitalismo» se arranje suficientemente bem com eles.

Carlos Matos Gomes