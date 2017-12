Natação – Torrejanos garantem manutenção nos nacionais

Guarda e Leiria foram os palcos dos Campeonatos Nacionais de Clubes em que o CNTN – Clube de Natação de Torres Novas participou nos dias 1, 2 e 3 de Dezembro. Os Campeonatos Nacionais de Clubes são a única competição coletiva nacional da época. Na Guarda, a equipa feminina de Torres Novas, que garantiu na época passada a subida à 3ª divisão, alcançou esta época o 5º lugar, ficando apenas a um passo de garantir nova subida de divisão (transitam os 4 primeiros). Já a equipa masculina do CNTN foi a única representante do distrito de Santarém nos nacionais da 2ª Divisão. Miguel Frade, Paulo Vakulyuk, João Calado, Bernardo Simões, Filipe Ramos, João Lopes, João Simões e Guilherme Mendes foram os representantes do CNTN nestes 2 dias de competição que culminaram com a desejada manutenção neste escalão.