ADD Tremês é campeã regional de danças latinas 2017

Realizou-se no passado sábado no Pavilhão Municipal do Entroncamento, a 2.ª Grande Gala ADD Santarém com a entrega dos Troféus relativos ao Campeonato Regional de Dança Desportiva de Santarém, na qual a ADDT – Associação de Dança Desportiva de Tremês se sagrou campeã em Danças Desportivas Latinas.

“Esta vitória foi possível graças ao elevado número de pares que estão em competição e cujos resultados foram excepcionais, tendo-se consagrado vários pares de campeões em diversos escalões, tanto no Campeonato Regional como nos 4 Campeonatos Nacionais e com algumas excelentes participações em Campeonatos Internacionais”, refere a nota da ADDT.

“Para que estes resultados fossem possíveis, muito contribuiu o empenho e dedicação de todos os atletas, do seu diretor técnico Filipe Santos, da direcção da ADDT Isabel Ferreira e de todos os pais e familiares dos atletas que se dedicam a este desporto”, conclui a nota.

Toda a escola se encontra já a preparar a nova época 2018, que arrancará já com a 1.ª Prova da Taça de Portugal organizada pela ADDT no próximo dia 20 de Janeiro 2018, em Benfica do Ribatejo.