Espuma dos dias – Nunca o invejoso…

Os leitores recordam-se da rabieta e inusitada atitude de Rui Moreira quando soube da intenção de o governo indigitar Lisboa para receber a Agência Europeia do Medicamento. Face ao escarcéu brigão do autarca, o complacente Costa desistiu do intento, o Porto surgiu como candidato à distinção no meio de acusações à capital de tudo querer.

Fui acompanhando o processo, logo na primeira votação a cidade nortenha conseguiu a eliminação posicionando-se na sétima posição do ranking. No confronto das cidades envolvidas acredito que Lisboa tinha qualidades e virtudes, bem melhores, capazes de a guindarem ao primeiro lugar.

Pode-se dizer quão gasto está o dito – Portugal é Lisboa, o resto é paisagem –, porventura deleita-me verificar a veracidade do anexim em inúmeros casos? Claro que não. Só que, neste embate, Lisboa dispunha activos capazes de susterem os de Amesterdão, Copenhaga, Estocolmo e Milão, também candidatas.

Não comungo da teoria cínica de Paulo Baldaia, acredito na prevalência da meritocracia de cada cidade candidata, o Porto é similar a Vigo em termos populacionais, inferior a Bilbau, menos de metade dos habitantes de Saragoça. Economicamente abaixo das mesmas, no capítulo do haver do património cultural a fim de não ser acusado de patriota da Onça, prefiro emudecer.

Para lá da jactância diáfana do presunçoso Autarca tripeiro (sem ofensa gastronómica), a esconder a nudez forte da verdade, as pretensões portistas foram sobre avaliadas, escritos antigos advertem contra o perigo da espúria vaidade, dizendo “quem não tem pé não …”, sublinha o contínuo aviso de Jaime Nogueira Pinto – quem não é competente não se estabelece –, ora nesta candidatura juntou-se a ambição mal medida, a pressa na sua preparação, o esperar milagres, iludindo-se a real/realidade tão querida ao poeta Ramos Rosa.

A desventura de Rui Moreira é não crer em bruxas, eu também não, mas que as há, há, assegura Cervantes: Nunca “o invejoso medrou, nem quem ao pé dele morou”, dizemos quando a rã procura inchar até fazer sombra ao touro.

Não tomo as coisas em perfeita harmonia, procuro distinguir o acessório do essencial, mas quando vejo Homens estilo do edil da Câmara do Porto, apetece-me escrever contra os seus queixumes a lembrarem “quem não chora não mama”, após o desaure, Costa mandou transferir o INFARMED para a Invicta. Ele procura ser Vice-Rei do Condado. Não sou nortenho, sou de Trás-os-Montes, a exemplo de Rogério Rodrigues e do saudoso Afonso Praça.

Armando Fernandes