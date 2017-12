Ilustre Amigo do Círculo Cultural

O Círculo Cultural Scalabitano (CCS) assinalou o seu 63.º aniversário no sábado, 25 de novembro, no Teatro Taborda, seguindo-se um grande jantar de convívio entre os associados e familiares. Das comemorações da efeméride, destaque para a homenagem a Joaquim Botas Castanho, sócio fundador, que recebeu a distinção de “Ilustre Amigo do CCS”.

Joaquim Botas Castanho foi presidente da mesa da assembleia geral de sócios e da direção, estando ligado, enquanto presidente, à criação espetáculo comemorativo dos 50 anos do CCS “Ode ao Ribatejo”, que teve um enorme sucesso no distrito e no país, e no qual participaram todas as secções.

Além de Botas Castanho, a direção do CCS homenageou Manuel Sizudo Alfaiate, Maria Luísa Belchior Nunes e Otávio Paes Mendes, que perfazem 50 anos consecutivos como sócios.