Uma proposta para o futuro de Santarém

António Brotas

(Professor Jubilado do IST)

Fiz a tropa há mais de 60 anos em Torres Novas, Santarém e Santa Margarida, numa altura em que Santarém era ainda designada pelos camponeses da região pela “capital” e o livro “As Viagens na Minha Terra”, de Almeida Garrett, já bastante esquecido, mas que podia lembrar ainda aos lisboetas que o País não era propriamente um arredor de Lisboa.

O Ribatejo deixou-nos algumas boas recordações, mas Santarém era, fundamentalmente, uma cidade com uma estação onde paravam comboios que em meia hora chegavam a Lisboa.

Depois passou-se muita coisa mas Santarém ficou para nós uma cidade um pouco esquecida, até que vi um programa de televisão em que participaram os candidatos a Presidentes da sua Câmara Municipal.

Não conhecia nenhum dos intervenientes, mas o que verdadeiramente nos surpreendeu foi nenhum se ter referido ao que para nós tinha mais importância. Ou seja, ao papel que teve Santarém no anterior referendo sobre a Regionalização (que foi rejeitado pela população de todo o País) e ao que inevitavelmente voltará a ter no próximo referendo (que não sabemos quando será mas poderá ser antes das legislativas de 2019).

No programa da RTP que me actualiza sobre o que se passa no País ouvi o António Costa dizer que deseja remeter para depois das autárquicas de 1 de Outubro toda a discussão sobre a necessária futura descentralização do País.

Estou inteiramente de acordo com ele, com a diferença de ao contrário do que dizem os jornais e pensa possivelmente a generalidade de classe política portuguesa que fala destas coisas, está a haver uma grande confusão entre “Regionalização” e “descentralização”, que a nosso ver são coisas diferentes. Este é um assunto para discutir depois das autárquicas, mas neste momento desejo só focar uma questão que diz respeito a Santarém.

Estou convicto que há hoje um grande consenso nacional em que no Continente haja só 5 Regiões a coincidir (com alguns pequenos acertos locais) com as áreas das actuais Comissões de Coordenação Regional e não com 8 regiões como foi proposto no anterior referendo.

O Porto, Coimbra, Évora e Faro, têm importância suficiente para serem reconhecidos como as capitais naturais das suas regiões ou, pelo menos, as cidades onde serão instalados os seus principais órgãos. Mas, onde deverá ser a capital da região de Lisboa e Vale do Tejo?

Quem nunca pensou no assunto responde quase automaticamente: em Lisboa. Mas esta Região com a capital em Lisboa, onde está o Governo, será sempre uma região diminuída a que nunca será reconhecida um poder de decisão igual às outras.

A questão terá de ser discutida em todos os Concelhos da Região e não será resolvida no próximo dia 1 de Outubro. Mas há toda a vantagem em que os candidatos a autarcas das principais cidades se comecem a pronunciar sobre isto para sabermos o que pensam.

Como lisboeta penso que o País ficará diminuído se Santarém não ocupar o lugar que lhe compete, fundamental para o equilíbrio nacional e para a discussão de algumas das principais questões que temos na frente. Por isso temos como certo que se continuará a falar do problema.