Santarém – Artistas do projeto Incluir deixam marca na cidade

Os novos artistas do projeto Incluir do Departamento de Psiquiatria do Hospital de Santarém, deixaram esta segunda feira, a sua marca nas ruas do centro histórico. Dois armários de eletricidade da EDP na Rua Guilherme de Azevedo foram transformados pelos 15 participantes em obras de arte urbana.

Esta foi primeira ação pública do novo grupo de 15 pessoas – nove doentes, duas pessoas em risco de exclusão e quatro da comunidade – que começou em junho a frequentar a oficina orientada pelo artista plástico João Maria Ferreira. O projeto “Incluir – uma oficina para todos e cada um”, promovido pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital de Santarém e financiado pela Fundação EDP, pretende contribuir para reduzir o estigma e promover a integração de pessoas com doença mental.

O projeto alicerçado em “oficinas artísticas” iniciou-se em dezembro de 2016, com um primeiro grupo (também integrando doentes acompanhados pelo Departamento de Psiquiatria, pessoas indicadas pela Santa Casa da Misericórdia e elementos da comunidade), que, além de várias oficinas realizadas em espaços públicos da cidade, mostrou em maio os seus trabalhos em três exposições.

O projeto pretende proporcionar um ambiente de criatividade, partilha, crescimento pessoal, mediado pela Arte. Funciona em regime de grupo aberto, 4 horas/semana, em parceria com especialistas nestas expressões artísticas, e contempla aulas outdoor que decorrem em espaços públicos da cidade, onde todos os cidadãos estão convidados a participar .



Segundo Carla Ferreira, enfermeira da equipa dinamizadora do projeto “Incluir — Oficinas para Todos e Cada Um”, esta ação pública de segunda-feira , inserida no programa “Verão In.Str”, com a pintura das caixas elétricas, é uma forma de participação numa iniciativa que está a acontecer na cidade, deixando uma marca num espaço público e, ao mesmo tempo, um elemento de identificação dos participantes com este espaço público onde deixaram a sua marca artística.

O grupo que está agora a frequentar as oficinas com João Maria Ferreira irá mostrar o resultado desse trabalho numa exposição a realizar em novembro, afirma Carla Ferreira, adiantando que o projeto constituiu um “passo à frente” no trabalho que o serviço tem desenvolvido no sentido da inclusão e da redução do estigma, ao permitir criar grupos em que pessoas com doença mental trabalham lado a lado com pessoas que sofrem outro tipo de estigma e outras perfeitamente integradas.

O impacto do projeto, que termina no final de novembro, vai ser avaliado num estudo que conta com a colaboração de alunos da Escola Superior de Tecnologias da Saúde, do Instituto Politécnico de Santarém – na aplicação de inquéritos (antes e depois) na comunidade e no próprio grupo para avaliar os níveis de estigma e os impactos na autoestima dos doentes -, e de um professor de estatística da Escola Superior de Gestão do IPS para tratamento dos dados, afirmou.

Os resultados do estudo terão uma primeira apresentação numas “pré jornadas” que se vão realizar em dezembro na Casa do Brasil, estando agendadas para 26 de janeiro as primeiras Jornadas “Arte & Inclusão”. O trabalho do grupo tem ainda sido acompanhado pelo artista plástico Mário Rodrigues, que aceitou ser curador do projeto.