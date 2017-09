O tabu da guerra Colonial

Assunto polémico, a Guerra Colonial ou do Ultramar, funciona como um tabu, onde um pormenor mais circunstanciado ou a sua simples alusão vai caindo no esquecimento. Assim, resume-se a umas raras historietas de algibeira nos compêndios escolares, não se inclui nos gráficos estatísticos de qualquer exame médico, tão pouco o 25 de Abril o tratou condignamente. Verdadeira chaga que vai corroendo os velhos combatentes, envolvendo as famílias, pelas sequelas físicas e mentais que acarretam, deveria ser assunto nacional merecedor de um outro tratamento. Recorde-se que estiveram envolvidos nessa contenda mais de um milhão de jovens portugueses, milicianos e profissionais incluídos, cujo número de vivos ainda se contam por mais de duzentos mil. Da guerra fala e escreve quem ali combateu! A propósito disso, de uma crónica publicada em junho neste Jornal, recebi uma carta do velho condiscípulo de escola, o José Manuel Ramos. Refere ele que os fogos lhe trazem à memória um passado de sofrimento na mata de Moçambique. E alonga-se na descrição: “Tirei a papel químico a tua crónica de 29/06, com uma pequena diferença, eu seguia na 1ª viatura, que perto da margem furou; a 2ª. viatura passou para a frente e, sorte a minha, estou cá graças a um furo”. E continuou o José Manuel: “Daquela viatura ninguém sobreviveu, foram 11 camaradas, mais um de que nunca mais se soube dele, a perecerem queimados qual torresmos. Era impossível ajudá-los, tal o mar de chamas, devido ao alto e seco capim e arbustos”. E continuou o seu relato: “Bem os ouvíamos gritar, chamar pelos entes queridos, mas foi impossível chegarmos até eles!” E termina assim a narrativa: “Isto foi no dia a seguir ao meu aniversário, alguns houve que beberam a derradeira cerveja, comemorando-o. Isto nunca esquece, é impossível e é raro o dia em que não veja e viva tudo aquilo”. Arrastando sofrimentos e revivendo-os, os combatentes das ex-Colónias permanecem ignorados pelos poderes, no que ao apoio médico especializado diz respeito, num padecimento a que só a morte dará sossego!

Arnaldo Vasques