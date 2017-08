Ciclismo – Tata Matins em 7.ª nos 50 km do Europeu de Estrada

Já medalhada em dois europeus de pista, a ciclista Maria “Tata” Martins estreou-se em 7.º lugar na prova de fundo do Campeonato da Europa de Estrada, no escalão de juniores femininas, realizada na passada sexta-feira, 4 de agosto, na cidade de Herning, na Dinamarca.

A jovem da Moçarria, concelho de Santarém, teve um início de prova azarado, partiu um raio e teve de trocar de roda, sofrendo um atraso significativo em relação às concorrentes mais fortes.

Inconformada, “Tata” Martins foi à luta, subiu lugares até ficar perto da cabeça do pelotão e, após 60,3 quilómetros de prova, chegou ao final em condições de se bater no sprint, mas nos metros finais, as mais rápidas foram a holandesa Lorena Wiebes, medalha de ouro, seguindo-se a dinamarquesa Emma Norsgaard e a italiana Letizia Paternoster.“Vinha com intenção de lutar por um top 20, porque não sabia bem o nível das adversárias e porque a estrada é muito diferente da pista. No final, acabei por ficar com a sensação de que, se tivesse arrancado para o sprint mais à frente, podia conseguir um top 5”, disse no final da prova Maria Martins ao site da Federação Portuguesa de Ciclismo.