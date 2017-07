Cá neste burgo (Abrantes), relaxadamente atravessado pelo magnânimo Tejo, continuamos a assistir, entorpecidos pela canícula estival, à adjudicação de obras de regeneração de espaços urbanos. Falo, por exemplo, da requalificação do Largo do Tribunal (1.º de Maio) e da criação do Parque Intergeracional no Bairro de Vale de Rãs. Em sede própria, meus caros leitores, apresentei as minhas divergências, as intensas e as moderadas, no que tange a várias das empreitadas prontas a, neste momento, iniciarem a marcha executória; mas não quero passar a ideia de que sou, por princípio, avesso ao concretizar de projectos de modernização da minha/nossa cidade. Depende do que se planeia. Causa-me uma rasgada indisposição, no entanto, sentir o lento e atrido passear dos meses sem o anúncio de um empreendimento essencial para as freguesias periféricas do Município. Mantém-se a damnatio memoriae – o árido e castrante oblívio! – a que estas zonas populacionais foram sentenciadas. Honestamente, gostaria de acordar, pegar nos jornais locais e regionais e aperceber-me de que noticiam o melhoramento dos acessos rodoviários às Fontes ou a construção de um pavilhão multiusos nas Mouriscas; ou que, admitindo a relevância prioritária de outras instalações, foram colocados equipamentos de fitness na Concavada… E na Bemposta! Para quando uma sede de Junta de Freguesia capacitada para receber pessoas com mobilidade reduzida? Nada! Zero! Um dia, como sempre acontece – e deve acontecer! –, surgirá um cidadão eleito que não poderá exercer, de imediato, o seu mandato popular, nem os seus demais direitos constitucionais, porque os edifícios públicos carecem de serventias adaptadas para gentes com dificuldades de locomoção. Apelo, por tudo isto, ao Executivo Camarário para levar os dedos ao rosto, segurar as portas dos olhos e mirar em redor; talvez algo mude…

João Salvador Fernandes