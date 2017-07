Pianista de Alcanena faz série de oito concertos na China

Marta Menezes, jovem pianista na área da música clássica, natural de Minde, em Alcanena, apresenta-se a solo nos próximos dias numa série de oito concertos na China. Esta tournée, que passa por seis cidades diferentes, tem o apoio da Fundação Oriente. A jovem música vai interpretar obras de Beethoven, Chopin, Liszt e uma obra do compositor português António Fragoso. Marta Menezes apresenta-se regularmente em recitais a solo e de música de câmara em salas de concerto em Portugal e no estrangeiro. No passado dia 17 de junho atuou no cineteatro S. Pedro, em Alcanena, em dueto com um barítono brasileiro. Para a próxima temporada de espetáculos, tem já concertos marcados com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Marta Menezes está a frequentar o Doutoramento em Música na Universidade de Indiana nos EUA e fez os seus estudos anteriores no Royal College of Music em Londres e na Escola Superior de Música de Lisboa.