Tanque comunitário requalificado e devolvido ao povo de Vale de Figueira

A União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira procedeu à inauguração da obra de requalificação do “Tanque do Povo”, no lugar do Brejo, em Vale de Figueira.

“Obra sonhada e esperada há dezenas de anos pela população, esta obra remete para o coletivo de memórias do povo, que no tanque lavava a roupa e convivia, enquanto as crianças pequenas brincavam”, refere o presidente Ricardo Costa. No lugar de ruínas ao abandono, envolvidas em mato, surge agora um espaço de lazer para a população, com o tanque de águas correntes e cristalinas e um parque de merendas.

A inauguração contou com os discursos da presidente da Assembleia de Freguesia, Susana Veiga Branco, do presidente da União de Freguesias, Ricardo Costa, e do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves. A obra foi benzida pelo padre das paróquias da União de Freguesias, Aníbal Vieira.

O espaço de lazer associa mobiliário urbano do parque de merendas e um churrasco comunitário que, segundo Ricardo Costa “é de toda a população, para ser utilizado, para ter vida, um lugar de convívio, amplo, fresco e agradável, de todos”.