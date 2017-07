Protesto – Batatas à borla no estacionamento de hipers em Salvaterra

Na manhã desta segunda-feira os parques de estacionamento de supermercados de Salvaterra de Magos ficaram inundados de batatas, lá colocadas por desconhecidos mas que pode ser uma forma de protesto dos produtores de batatas contra os preços pagos pelas grandes superfícies à produção. No Facebook, vários habitantes publicam fotos destes amontoados de batatas, a granel, nos parques de estacionamento de Continente, Lidl e Intermarché. Não há ainda explicação oficial para o sucedido mas esta situação surge na sequência de um protesto público da Porbatata, associação de produtores de batata, que anunciou um pedido formal ao Ministério da Agricultura para ajudar a subir os preços pagos à produção, ameaçando mesmo que os produtores poderiam avançar para uma ação de retirada da batata do mercado. Sobretudo numa altura em que há excesso de produção, os preços pagos são reduzidos e os produtores se queixam de incapacidade para armazenar.

“Como o preço baixou tanto no mercado, nenhum produtor consegue vender a um preço razoável. Estamos com preços que não dá para pagar nem um quarto do custo de produção e os agricultores estão a ter um prejuízo enorme com a produção da batata este ano”, afirmou o presidente da Porbatata, António Gomes, à agência Lusa.

Com batatas à borla na rua, holuve já vários populares que passaram por estes hipers para encher o saco e levar para casa.