Karting – Grande Prémio Empresarial da Nersant regressa a Almeirim

As 6 horas de Karting Nersant vai realizar-se a 16 de setembro, no Kartódromo de Almeirim, estando já aberto o período de inscrições das equipas. O Grande Prémio Empresarial de Karting é uma das atividades de lazer e desporto aventura promovidas pela NERSANT para as suas empresas e que tem como objetivo aumentar a produtividade e impulsionar o networking empresarial entre participantes. Este ano o evento realiza-se no dia 16 de setembro, em Almeirim.

De facto, os eventos de desporto aventura podem influenciar positivamente os negócios das empresas. Para além de ser uma forma descontraída e divertida de passar alguns momentos com colegas de trabalho e chefias, o evento é estrategicamente preparado pela NERSANT para ser um exercício de team building. A prova decorre durante 6 horas sem parar, pelo que os participantes terão de se organizar e levar a cabo uma estratégia de grupo que lhes permita alcançar um lugar no pódio. Por concentrar um grande número de empresas da região, o evento pode ainda ser um ponto de encontro importante para a realização de negócios.