Mação tem centro de negócios apoiado pela Nersant

A Câmara Municipal de Mação inaugurou o Centro de Negócios, situado na zona industrial e que vai acolher iniciativas empresariais e empreendedores em fase de incubação. Para dinamizar e apoiar o funcionamento deste centro, a autarquia e a Nersant assinaram um protocolo para que a associação preste apoio técnico às empresas que aí se instalarem. Este espaço representou um investimento próprio do município de 700 mil euros e surge com o objetivo de apoiar o aparecimento de novos negócios e empresas mas também de apoiar a expansão das já existentes. Este centro de negócios é constituído por três edifícios autónomos e pode receber empresas e negócios industriais, tecnológicos, de serviços, de prestadores serviços, e armazéns de várias tipologias. Através deste acordo, a Nersant compromete-se a dar apoio técnico ao Centro de Negócios de Mação mas também às empresas e empreendedores do concelho. Vai também ser parceria na procura de investimento para Mação, na elaboração de candidaturas conjuntas no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020, em ações de formação para colaboradores de empresas do concelho, entre outras atividades que passam por promoção de estágios, promoção turística da região no âmbito da marca Viver o Tejo. o atendimento personalizado e presencial com técnicos da Nersant vai acontecer uma vez por semana em espaço a disponibilizar pelo município.