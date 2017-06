Fazendas de Almeirim festeja 26 anos de vila com sardinhada

E como já é tradição, a Junta de Freguesia de Fazendas organiza no sábado, ao final da tarde, uma festa popular com sardinha-assada, febras e vinho, à borla, e ainda haverá animação musical com um grupo no local, no recinto das festas. “Vamos ter dezenas e dezenas de quilos de sardinha, de febras e muito vinho para oferecer nesta festa à população, diz o presidente da Junta de Freguesia, João Apolinário.

Jardins e zonas de lazer melhoram imagem da vila

A vila de Fazendas de Almeirim está a ganhar uma nova imagem, mais verde e urbana, com duas novas zonas de lazer e jardins, uma recentemente inaugurada, outra já em obras.

Concluída a nova zona verde no Bairro da Associação de Moradores – Amcofa, a Câmara de Almeirim está agora a realizar as obras no Campo do Sporting, onde está a nascer outro novo jardim e zona de lazer desta vila. O presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, João Apolinário, salienta que “este jardim é um sonho já com décadas da população, e o terreno foi adquirido pela Junta de freguesia a um conjunto de proprietários que aceitaram vender a preço simbólico, com a condição de ali se construir este jardim”.

E o presidente da Câmara de Almeirim já anunciou a compra de três hectares de terreno para a construção do parque urbano da vila, numa zona entre o cemitério e o campo do Fazendense.

Feitas as contas, segundo o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, são cerca de 750 mil euros de investimento municipal entre projetos, obras e terrenos para espaços verdes e de lazer na freguesia. “A vila de Fazendas de Almeirim sente desde há muito a necessidade de espaços verdes, jardins, zonas de lazer”, justificou o autarca.

Obras de requalificação urbana

Entretanto, outras obras estão a decorrer na freguesia, com destaque para os arranjos de passeios, estacionamentos, arruamentos e o saneamento das águas pluviais, na zona de comércio e serviços de Paços dos Negros. A obra da Câmara Municipal de Almeirim conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, que pretende com estes arranjos urbanísticos dar um novo impulso à instalação de empresas nesta área de atividades económicas.

A par da criação de novos espaços verdes e de lazer na vila, a autarquia está também a levar a cabo obras de requalificação urbana na vila. Estão a decorrer trabalhos de repavimentação e reparação de arruamentos, saneamento de águas pluviais, e será criado um novo parque de estacionamento no centro da vila, na proximidade da farmácia, de restaurantes e comércio. “A zona da junta de freguesia de Fazendas de Almeirim sempre foi um problema quando chovia muito e de forma concentrada”, justificou o presidente da Câmara. “Aproveitando a construção do parque de estacionamento atrás da farmácia fizemos um novo pluvial, mais que duplicando a capacidade de escoamento”, adianta o autarca, sublinhando que “tudo foi feito por administração direta, fazendo bem a custos reduzidos”.

Extensão de saúde com melhores condições para utentes e profissionais

Também a extensão de saúde de Fazendas de Almeirim beneficiou de obras de requalificação, concluídas no mês passado, e que vieram dotar estas instalações de melhores condições para os utentes e profissionais. As obras incluíram a substituição de pavimentos, o isolamento térmico do edifício, a substituição da cobertura em fibrocimento (contendo amianto) por um novo telhado com isolamento, entre outros melhoramentos.

Segundo o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, “esta requalificação da extensão de saúde de Fazendas de Almeirim foi considerada uma obra prioritária e um investimento de muitas dezenas de milhar de euros do orçamento municipal. Um importante melhoramento colocado ao serviço da população que utiliza o Serviço Nacional

João Apolinário “fizemos mais

do que prometemos”

“Não cumprimos tudo o que prometemos, é certo, mas também fizemos muitas coisas que não estavam revistas no programa”, confessa o presidente a Junta de Freguesia de fazendas de Almeirim, João Apolinário.

Entre as obras que não constavam do programa de há 4 anos, João Apolinário destaca a requalificação da extensão de saúde de Fazendas de Almeirim e os arranjos no cemitério. “Para cumprir o programa todo, fica ainda a faltar a casa mortuária, que terá de ficar para o próximo mandato, atendendo à necessidade de avançar com o processo do terreno e dos projetos”, afirma.

O autarca faz um balanço muito positivo deste mandato: “Face às dificuldades todas que atravessámos estes anos, com os cortes do anterior governo às autarquias, a austeridade da troica e a crise, podemos considerar que foi muito positivo termos conseguido fazer obras sem necessidade de contrair qualquer empréstimo”. João Apolinário sublinha que a Junta de freguesia não tem dívidas, nem à banca nem a fornecedores.

Com um orçamento anual de cerca de 400 mil euros, a Junta de Freguesia tem um quadro de 9 funcionários, completado com recurso a seis pessoas dos programas do IEFP, pessoal que assegura todos os serviços de limpeza de ruas, manutenção de espaços verdes e dos três cemitérios da freguesia, arranjo de caminhos, transporte escolar, etc.

O autarca salienta ainda que apesar da crise, a Junta manteve o apoio ao associativismo na freguesia, seja com subsídios, com transporte de atletas ou até em trabalhos nas instalações dos clubes.

O apoio social aos mais desfavorecidos tem sido uma preocupação da junta de freguesia ao longo dos anos. Além de integrar a rede de apoio social do concelho, dentro da qual se procuram respostas sociais para as pessoas que procuram ajuda, a Junta de Freguesia continua a oferecer ainda almoços a todas as pessoas carenciadas da freguesia, duas vezes por mês, na casa da cultura de Fazendas.