Abrantes recebe campeonato regional de juvenis

Realizaram-se em Abrantes no passado fim de semana os Campeonatos Regionais de Juvenis, com a participação de 160 atletas, que realizaram 355 participações, lutaram contra temperaturas bastante altas para conseguir as marcas necessárias para os Nacionais a realizar no próximo fim de semana no mesmo local.

Colectivamente a AEA cartaxo venceu em femininos e o CN Rio Maior venceu em masculinos.

Os campeões foram:

110 M Barr. Masc.

José Matos, SC Abrantes,14.78

100 M Barr. Fem.

Carolina Ribeiro, GA Fátima, 14.42;

Martelo Masc.

Rui Serrão, AEA Cartaxo 28.90;

Vara Masc.

Guilherme Cavaleiro, A20Km Almeirim, 2.90;

Triplo Fem.

Carolina Vergas, AEA Cartaxo, 9.72;

100 M Masc.

Jorge Vieira CN Rio Maior 11.50;

100 M Fem.

Matilde Sousa A20Km Almeirim 12.84;

Peso Fem.

Filipa Afonso AEA Cartaxo 10.16;

2000 M Obst. Fem.

Carolina Oliveira AEA Cartaxo 8 17.05;

4×100 M Masc.

CN Rio Maior 48.83;

(Pedro Costa; Adriano Cordeiro; Xavier Teixeira; Jorge Vieira);

Altura Fem.

Vania Mendes CP Alcanena 1.57;

4×100 M Fem.

CN Rio Maior 53.90;

(Inês Mendes; Bárbara Vieira; Ana Rita Pina; Matilde Norte);

Disco Masc.

Alex Hurlebaus CN Rio Maior 31.46;

1500 M Fem.

Rita Cabeleira NST Novas 5 27.85;

1500 M Masc.

André Silva GA Fátima 4 35.30;

300 M Masc.

Duarte Fernandes CP Pontevel 38.99;

300 M Fem.

Beatriz Gameiro A20Km Almeirim 42.26;

Dardo Fem.

Barbara Poupino SC Abrantes 29.70;

Comprimento Masc.

Xavier Teixeira CN Rio Maior 6.44;

3000 M Masc.

Valerio Ferreira AEA Cartaxo 10 09.61;

5000 M Marcha Masc.

Pedro Feliciano CN Rio Maior 28 29.39

5000 M Marcha Fem.

Angela Carvalho CN Rio Maior 29 29.08

2000 M obst. Masc.

Bernardo Vieira UFC Tomar 6 58.00;