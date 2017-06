Vitória Clube de Santarém organizou 6.º Torneio Nacional de Futsal Feminino

Realizou-se no passado domingo, dia 18 de Junho, na Nave Municipal de Santarém, o já tradicional Torneio Nacional de Futsal Feminino “Mário Nobre”, competição organizada pelo Vitória Clube de Santarém desde 2012 que, esta época, englobou pela primeira vez camadas de formação: ao escalão de seniores, juntou-se o de juvenis femininos, em duas provas estruturadas segundo o clássico modelo quadrangular.

Esta 6.ª edição da prova (a última antes de um novo e alargado formato que trará muitas surpresas em 2018) reuniu formações provenientes dos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria, proporcionando diversas partidas de bom nível e elevada competitividade e incerteza até final.

Em época de estreia do escalão, destaque para a soberba prestação da equipa de juvenis femininos do Vitória Clube de Santarém, que, com algumas caras novas, entusiasmou em grande estilo os adeptos da casa: após derrubar a Juventude da Castanheira (AF Lisboa) nas meias-finais por 4-1 (com golos de Cristiana Alves, Nonô Xavier e Kika), as vitorianas deslumbraram no desafio da final, batendo por expressivos 7-0 a Ribeira do Sirol (AF Leiria), com Mariana Gameiro, Cristiana Alves, Nonô e Filipa Pedro em plano de destaque na finalização.

Estava consumado o primeiro título do clube no escalão nesta prova que homenageia Mário Nobre, director do Vitória Clube de Santarém na década passada, entretanto desaparecido, e figura importante pela dedicação e pela impulsão dadas ao futsal feminino do clube numa fase inicial de um percurso que viria a culminar, anos mais tarde, na equipa multigalardoada que actualmente faz história no desporto do concelho de Santarém.

Bicampeãs distritais seniores que, este domingo, no entanto, não lograram revalidar a conquista do torneio, baqueando nas meias-finais frente à Academia Bairro Miranda (AF Setúbal), por 5-6, com golos de Rita Vieira (2), Pulga (2) e Conxi. Nas meias-finais, porém, ressurgiu o perfume inebriante das campeãs, que bateram o CF Os Paulenses (AF Lisboa) por 4-2, posicionando-se no 3.º lugar da tabela. Conxi (2), Rita Vieira e Andreia Neves desferiram os tiros certeiros.

Eis a classificações finais e as atletas premiadas do certame:

– Juvenis Femininos: 1.º, Vitória C. Santarém; 2.º, ADA Ribeira do Sirol (AF Leiria); 3.º, CF Santa Iria 8AF Lisboa); 4.º, Juventude da Castanheira (AF Lisboa). Melhor marcadora: Cristiana Alves (Vitória CS). Melhor guarda-redes: Madalena Leitão (Santa Iria).

– Seniores Femininos: 1.º, Casa Benfica Leiria; 2.º, Acad. Bairro Miranda (AF Setúbal); 3.º, Vitória C. Santarém; 4.º, CF Os Paulenses (AF Lisboa). Melhor marcadora: Patrícia Mendes (CB Leiria). Melhor guarda-redes: Inês Lopes (Vitória CS).

Infantis colocam Benfica e Sporting em sentido

No passado domingo, o Vitória Clube de Santarém voltou a ser convidado a representar o futsal do concelho e do distrito em mais um dos grandes certames de formação nacionais, desta feita no escalão de infantis, onde se cruzou com alguns dos maiores tubarões do desporto português, em Vendas de Azeitão, no 5.º Torneio Centenário do GMD União e Progresso.

E os talentosos vitorianos, campeões distritais em título, souberam honrar o estatuto de escola de formação de referência e de 3.º maior clube do País em número de atletas federados que o Vitória detém actualmente no panorama do futsal nacional, ombreando de igual para igual com os gigantes da modalidade.

No desafio das meias-finais, diante do Sport Lisboa e Benfica, o Vitória Clube de Santarém entusiasmou, com os seus artistas a explanarem todo o seu potencial, nivelando sempre a partida e ousando mesmo algumas fases de maior ascendente: ao intervalo, 1-1. Na segunda metade, porém, e após várias alterações no marcador, os vitorianos não conseguiriam garantir o apuramento para a final, apesar de discutirem a partida até aos últimos segundos, tombando de pé por 4-3.

Restava o consolo da disputa do jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, no qual calharia em sorte o outro colosso de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal. E, no primeiro tempo, continuou a deslumbrante saga dos vitorianos, que, em jogo de loucos, rapidamente colocaram o marcador em 3-3, já perto do intervalo. A 2 segundos do descanso, porém, a turma leonina adiantou-se no placar, naquele que foi um golpe anímico fatal para as aspirações vitorianas: na segunda parte, os pequenos craques azuis surgiram irreconhecíveis, com o talento desfigurado pelo cansaço e pelas temperaturas altíssimas, acabando os sportinguistas por triunfar por 10-4, números que não espelham com fidelidade o diferencial entre as duas formações.

Xavi Malpique, com 4 golos, e Duarte Nunes, com 3, foram os artilheiros de um dia em que o guardião Diogo Delgado encantou, com a postura irrepreensível do Vitória Clube de Santarém a ser premiada pela organização com o Prémio Fair-Play.

Os louvores generalizados da crítica em relação à qualidade do futsal de formação do clube são, no entanto, o troféu que mais orgulha os vitorianos, que, já na sexta-feira, partem para a Costa da Caparica, onde, durante 3 dias, participarão com o escalão de iniciados no Caparica Summer Cup, defrontando, na 1.ª fase, Sporting CP (dia 23 Junho, às 20h00) e CF Os Belenenses (24 Junho, 11h00).

Clube em estreia nos Açores

Na próxima segunda-feira, chega a vez de os escalões de infantis e veteranos acorrerem ao convite do Sport Clube Barbarense (AF Angra do Heroísmo), partindo para a Ilha Terceira (Açores) para participar no Torneio das Festas Sanjoaninas, que se realiza nos dias 28 e 29 de Junho.

Esta é a primeira vez que, no seu historial, o Vitória Clube de Santarém disputa uma competição em solo açoriano, num momento histórico que se repetirá já em Outubro, mas na ilha de S. Miguel, com a equipa sénior feminina a apadrinhar a apresentação do histórico CD Santa Clara.

A chuva de convites que, invariavelmente, ano após ano, chega ao Vitória Clube de Santarém é prova inequívoca do capital de prestígio de que goza o clube no panorama futsalístico nacional, com o emblema vitoriano, num esforço tremendo, a procurar corresponder à maioria (e tantos ficaram por atender, de Bragança ao Algarve…), transportando orgulhosamente pelo País as bandeiras do clube e do concelho de Santarém.