Chegou carta do Papa Francisco para o presidente da Câmara de Ourém

Deu entrada nos serviços da Câmara Municipal de Ourém, no dia 7, uma carta proveniente do Vaticano dirigida ao presidente da Câmara, Paulo Fonseca, com o seguinte conteúdo:

Regressado a Roma com o coração cheio de recordações felizes da minha Peregrinação ao Santuário de Fátima, desejo renovar a expressão do meu agradecimento a si e, através da sua pessoa, a todos quanto dum modo ou doutro concorreram para tornar possível e frutuosa a minha permanência entre vós. A todos e cada um o meu muito obrigado.

Foram dois dias inesquecíveis que me permitiram rezar junto da verenanda imagem de Nossa Senhora de Fátima e canonizar dois Santos munícipes de Ourém, rodeado pelo carinho e sustentado pela oração duma multidão incontável de peregrinos, que lá se pôde reunir graças ao dedicado empenho da ampla equipa criada para o centenário das Aparições. Deus lhe pague!

Pela minha parte, reitero-lhe, Senhor Presidente da Câmara, votos de bem-estar pessoal e de bom sucesso no serviço à edilidade em prol duma comunidade local cada vez mais solidária e fraterna, com crescentes prosperidades que a todos desejo sob as maiores bênçãos de Deus.

Fraternamente,

Francisco

Vaticano, 22 de maio de 2017″