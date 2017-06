FNA17 – Livre-trânsito e cadernetas de bilhetes à venda

Para adquirir o ingresso basta aceder às bilheteiras online da Feira Nacional de Agricultura, dos CTT, da Ticketline, aos locais autorizados de pontos de venda ou dirigir-se a uma Estação CTT. Um bilhete simples custa 7,00 €, as cadernetas de 10 bilhetes ficam por 45,00 € (À venda até 9 de junho), e o livre-trânsito custa 20,00 €. No dia 12 de Junho a entrada é gratuita. As crianças até aos 11 anos (inclusive) não pagam bilhete. O parque de estacionamento é gratuito.

descontos Fruto da parceria com o Cnema, os sócios da Associação Académica de Santarém usufruem de 20% de desconto na compra do livre-transito e das cadernetas de bilhetes para a Feira.