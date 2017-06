Identificado por agressões com arma branca – Benavente

O Comando Territorial de Santarém através do Posto Territorial de Benavente, identificou no passado dia 4 de junho, um homem de 53 anos, por ofensas à integridade física com recurso a arma branca.

Alertados para uma desordem num estabelecimento de restauração e bebidas, os militares dirigiram-se ao local onde depararam com um homem, com 40 anos, postado no chão e inconsciente, com ferimentos provocados por uma arma branca.

A vítima foi transportada, em estado considerado grave, ao Hospital de Vila Franca de Xira, permanecendo internado neste momento.

Efetuadas diligências policiais, os militares vieram a localizar o suspeito, tendo-o constituído arguido.