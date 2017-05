Estado de Sítio – Brasil: a compra do silêncio?!

A corrupção no Brasil, desta vez, parece ter subido ao mais alto “desnível” do aparelho de Estado com as revelações do canal televisivo Globo que envolvem o presidente Michel Temer, um ano após o golpe de estado parlamentar que derrubou Dilma Rousseff. A 7 de Março passado, o empresário Joesley Baptista, do Grupo JBS, uma das maiores empresas agro-alimentares do mundo, encontrou-se com o presidente Michel Temer que o incentivou no sentido de continuar a subornar Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos deputados, agora na prisão a cumprir avultada pena de 15 anos pelo seu envolvimento na mega-corrupção da Petrobras, a conhecida empresa estatal de economia mista de exploração e produção de petróleo. Ora, foi durante a conversa com Joesley que o presidente lhe confidenciou: “deves manter isso, ouviste?”. Por outras palavras, era necessário comprar o silêncio, calar Eduardo Cunha, uma testemunha chave. O que ele não sabia nem previu foi que a conversa estava a ser gravada pelo empresário. E agora denunciada e publicada. Parece que se confirma serem “as grandes empresas que dispõem dos países e não os países que dispõem das empresas” (Márcio Pochmann).Uma palavra breve quanto à dimensão do Grupo JBS acima referido: um império presente em 5 continentes, 200.000 trabalhadores e uma capacidade para abater diariamente 100.000 vacas, 72.000 porcos e 13 milhões de aves! Daí que seja a maior financiadora de campanhas políticas do país. Mas por que razão esta denúncia? Motivada para reduzir uma pena em que Joesley incorre em troca de colaboração com a Justiça? A gravação, essa já o Supremo Tribunal brasileiro afirmou ser autêntica. Resumidamente, o actual escândalo pôs os investidores nervosos e os mercados financeiros a espirrar, preocupados com o bloqueio das medidas de austeridade que Tamer estava a promover; as reformas do trabalho e das pensões, o aumento da idade da reforma de 60 para 65 anos. Michel Tamer chegou a exigir obrigatoriedade de registo na carteira do trabalhador da sua condição de temporário. O facto é que a Bolsa de valores de S. Paulo chegou a encerrar em queda de mais de 10%. O real a perder mais de 7% face ao dólar. Isto está a acontecer na 1ª economia da América do Sul. Manifestações gigantes não se fizeram esperar nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília etc. Cartazes do estilo: “Temer fora. Eleições directas, já”. Paralelamente, largos debates têm sido promovidos (Cf. “Frente Povo Sem Medo”). A repressão também não se fez esperar com brutalidade, sendo que quem protesta é cada vez mais visto como inimigo, a eliminar. Negras nuvens espreitam no horizonte. Para voltar ao tema da corrupção, antes de ser económica, ela é uma corrupção das mentalidades, uma tara cultural. Permito-me duas palavras finais: conheço o Brasil de Norte a Sul, de Belém do Pará a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Certamente melhor que a esmagadora a maioria dos brasileiros. Tive a meu cargo, na docência além Pirenéus, durante mais de vinte anos, cursos de Literatura e Sociologia brasileiras e latino-americanas. Partilhei em Paris largos pedaços de vida, na cumplicidade de destinos comuns com exilados brasileiros após o golpe militar de 1964, eu próprio um exilado do salazarismo. Cumplicidades também com os Gregos a fugirem da ditadura Patakos, sem esquecer os exilados espanhóis ao tempo de Franco. O Brasil que pretendo é o da gente boa dessa terra imensa que faz fronteira com todos os países da América do Sul. Excepto o Chile e o Equador. O que recuso é Michel Temer e os barões bilionários das carnes, promotores, entre outros, da miséria e de gritantes desigualdades sociais. Farei o pouco que estiver ao meu alcance para que essas desigualdades sumam do cenário. Até lá, é a náusea política. Mas sou optimista. O tempo joga contra a maré dos predadores.

António Branquinho Pequeno