Futebol – “Torneio José Peseiro foi o melhor de sempre”

A XI edição do Torneio Internacional Prof. José Peseiro, realizada nos dias dias 25, 29 e 30 de abril e 1 de maio, “foi a melhor de sempre”, segundo o presidente do Footkart de Almeirim, Vasco Carvalho “Tivemos mais equipas, mais dias (quatro dias), mais público e mais emoção” adianta o dirigente, sublinhando que o torneio trouxe a Almeirim cerca de três mil pessoas a acompanhar as 48 equipas de todo o Portugal e de Espanha . “Muita emoção e jogos imensamente competitivos presentearam todas as pessoas que tiveram presentes”, sublinha o dirigente. …

Ao longo dos anos, o torneio tem vindo sempre a inovar e a melhorar em todos os aspectos… “Há muito que deixamos de organizar o melhor torneio do distrito para passarmos a organizar o melhor torneio gratuito em Portugal”, afirma Vasco Carvalho, sublinhando, entre as novidades desta edição, o hino nacional a ser cantado ao vivo antes das finais e a bola das finais a chegar ao campo vindo num drone.

Desde há cerca de três anos que o torneio conta com uma 3equipa espanhola que torna o torneio internacional.

Quanto ao clube, o Footkart nasceu em 2005 para preencher um vazio em termos competitivos que existia na altura em Almeirim. Foi um conjunto de pais que decidiu criar o clube que tem vindo a crescer exponencialmente desde a sua criação e que nas últimas três épocas desportivas alcançou títulos distritais na AFS. “O Footkart cria condições únicas no distrito para os seus jogadores evoluírem na pratica do futebol”, afirma o presidente.

O clube conta cerca de 130 jogadores e 15 treinadores e está na luta para ser campeão distrital de Sub11 e de Infantis no Futebol 7 no nível mais competitivo da Associação de Futebol de Santarém. “No futuro pretendemos e temos como objetivo a curto prazo colocar a nossa equipa de Iniciados no nacional”, conclui Vasco Carvalho.