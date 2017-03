Simão Sabrosa é o patrono da final do Tejo Cup

A Fase Final do Tejo Cup está marcada para o dia 1 de maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento e o patrono este ano é Simão Sabrosa. A Associação de Futebol de Santarém avança no seu site com a informação de que a primeira fase decorrerá nos dias: sábado, 01 abril das 15.00 às 19.00 H para os SUB13 em Mação e Pontével. Domingo, 26 março das 15.00 às 19.30h para os SUB14 em Boleiros e Foros de Salvaterra.

Quanto ao patrono deste torneio, Simão Sabrosa foi um dos mais talentosos jogadores do futebol português. Jogou no Sporting, Barcelona, Benfica, At. Madrid, Besiktas e espanhol. Simão estreou pela Selecção no dia 18 de Novembro de 1998 com apenas 19 anos de idade contra Israel. Sabrosa não participou no Mundial de 2002 devido a lesão, mas veio a participar dois anos depois no UEFA Euro 2004. Neste torneio jogou em três da seis partidas realizadas por Portugal. Tornou-se notável no jogo frente à Inglaterra onde cruzou a bola para o golo do empate de Hélder Postiga. O jogo acabaria por ser decidido na marcação de grande penalidades onde a selecção portuguesa levou a melhor, 6 –5 depois do 2 –2 nos 120 minutos.A 5 de Julho de 2004 foi feito Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

O torneio Tejo Cup irá envolver cerca de 200 jogadores, em 12 seleções, de um universo de 1200 atletas.