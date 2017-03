João Fiadeiro traz experiência na dança a Santarém

As próximas iniciativas do projeto Nova/Velha Dança trazem a Santarém o coreógrafo e bailarino João Fiadeiro, no dia 11 de março para uma sessão às 17h30 sobre o projeto “I Was Here”. João Fiadeiro, que esteve pela primeira vez em Santarém no ciclo “Comunicação e Linguagem”, promovido pelo Teatro Sá da Bandeira em 2016, e é um dos mais influentes criadores e pedagogos contemporâneos, com trabalho prolífico na relação entre arte e ciência. Desenvolveu o sistema “Composição em Tempo Real” e é fundador da RE.AL, estrutura de investigação coreográfica em Portugal.

Fiadeiro apresenta duas peças recentes onde se encontra, porém, uma vontade genealógica de revisitação do seu próprio percurso artístico. I Was Here é uma “conferência-performance” alusiva a I Am Here, peça por si criada em 2003, ambas em diálogo com a obra da artista Helena Almeida. Por outro lado, Este Corpo que Me Ocupa, uma performance de 2008, “re-posta” em 2014, que o autor define como “peça-tese”, propõe uma espécie de síntese de algumas questões essenciais da sua obra, como as noções-tensões entre “tempo e duração”, “presença e ausência”, ou “real e ficção”. Questões como estas serão ainda abordadas numa conversa em fim de espetáculo com a investigadora Paula Caspão, integrada no programa de conversas e activações da Timeline.

João Fiadeiro (1965) é coreógrafo, performer, professor e investigador. Pertence à geração de coreógrafos que emergiu no final da década de oitenta em Portugal e que deu origem à Nova Dança Portuguesa.