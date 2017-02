Samuel Pimenta tem novo livro

O escritor Samuel Pimenta, de Alcanhões, acaba de editar um novo livro, “Iluminações de uma Mulher Livre”, que tem lançamento agendado em Santarém no dia 11 de Fevereiro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, pelas 16h30. Samuel Pimenta explica que “é um livro sobre uma mulher, Isabel, que deseja libertar-se de um casamento de abusos e medo, mas também é sobre a opressão e a violência exercidas por uma sociedade patriarcal”. A apresentação vai ser feita por Ana Simão, Eugénia Frazão, Filipa do Carmo, Helena Nogueira, Susana Ribeiro e Vera Hoshi. O livro é publicado pela editora Marcador (Grupo Editorial presença) é já o sexto livro do autor. Samuel F. Pimenta ganhou a Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura e está em residência literária na aldeia de Pinheiro, no concelho de Carregal do Sal, a aldeia do avô materno.

