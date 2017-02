Indústria e TIC Ideias de negócio procuram-se

Estão abertas candidaturas ao terceiro concurso de ideias de negócio do projeto Incubar+Lezíria, que é dedicado às Indústrias e Tecnologias de Produção, Aplicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, Transportes, Mobilidade e Logística e Smart Cities. Os interessados podem candidatar-se até 17 de fevereiro. Esta iniciativa pretende apoiar a criação de novas empresas na Lezíria do Tejo e, como aconteceu nas passadas duas edições, o júri do concurso vai escolher três projetos vencedores, que vão ter direito a participar num Programa de Aceleração da Startup Santarém, apoiado por uma equipa de consultores e mentores de referência e a pré-incubação (3 meses) e incubação (6 meses) na Startup Santarém ou no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. Os vencedores têm ainda direito a participar no encontro de negócios Nersant Business e recebem também uma bolsa monetária para transformação da ideia de negócio em iniciativa empresarial. O projeto Incubar+Lezíria é dinamizado pela Nersant, em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, Agrocluster Ribatejo e Desmor.

Candidaturas através do portal http://incubarmaisleziria.nersant.pt/