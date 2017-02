Governo prepara instalação do posto da GNR em Alcanede

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, foi recebida esta quarta-feira, 1 de fevereiro, pelo presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, para uma reunião sobre a instalação do Posto da GNR em Alcanede, de acordo com a necessidade prevista na Portaria 1450/2008, de 16 de dezembro.

Na sequência da reunião, foi realizada uma visita ao Comando Distrital da PSP, ao Comando Territorial da GNR, ao Destacamento / Posto Territorial da GNR de Santarém, terminando a visita em Alcanede para verificação do espaço disponível para instalação do Posto da GNR.