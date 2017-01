Revista à portuguesa solidária no Teatro Virgínia em Torres Novas

“Ó Zé Bate o Pé” é a revista à portuguesa que sobe ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, no próximo sábado, dia 21 de janeiro, pelas 18 horas. Em cena vão estar Luís Aleluia, Maria Tavares, João Rodrigo, Fátima Couto e Bárbara Santos. Esta sessão, pouco vulgar neste palco do Teatro Virgínia, é promovida pelo Centro Social e Paroquial de Assentis para a angariação de fundos para a instituição. Na melhor tradição da revista, este espetáculo traz crítica social e a sátira política, misturadas com humor popular e cantigas. Os bilhetes não estão à venda no Teatro Virgínia e têm de ser reservados junto da instituição, em Assentis, ou no quiosque Avenida, em Torres Novas.