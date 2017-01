Editorial – O pecado original de uma entrevista inconveniente

Retomamos nesta edição, mais adiante, o caso, infelizmente recorrente, da exclusão de O Ribatejo da publicidade da Viver Santarém, que mereceu comunicado da CDU e uma dura intervenção crítica do seu vereador na última reunião da Câmara.

Começar o ano a carpir mágoas, nossas ou alheias, não é o melhor dos desejos, sabêmo-lo. Mas, enfim, a vida é como é, não respeita calendário ou festividades, e raro nos deixa escolhas. É mais de se impor. Ora vem este intróito, de sabor fatalista, a propósito da estimável Câmara de Santarém e da relação que o seu excelentíssimo Presidente Ricardo Gonçalves – impõe-se nomear a criatura – vem mantendo com este jornal. Relação é um modo de falar. Seria mais apropriado falar de ralação, uma vez que é esse o sentimento – ou tormento – que o domina na sua postura habitual para connosco. Uma azia que já lhe dura há uns bons três anos, desde a sua primeira (e até agora única) eleição para o cargo de presidente da Câmara. Cargo que, recorde-se, herdou ainda de Moita Flores o seu agora inominável antecessor.

E porquê esta sua, digamos, indisposição para com o jornal O Ribatejo?, perguntará o leitor, com a razoabilidade de quem entende que pode haver aqui uma reacção pavloviana a uma suposta ameaça nossa. Pois podemos garantir, com aquela meridiana clareza que o ofício do jornalismo comporta, que se reacção houve, e tem havido de facto, face ao nosso jornal, só pode ter sido por fraca ou imaginária espoleta. Nunca este jornal, que os leitores bem conhecem há 31 anos, o iria atingir na dignidade pessoal, ou sequer lhe tingir os dedos de tinta, uma vez que já lhe chega enxuto às mãos, como enxutos nos tem deixado a nós na publicidade municipal. Claro que há sempre a considerar que a ameaça sentida possa ser apenas imaginária, como qualquer manual de psicologia nos pode ilustrar sobre este tipo de delírio. É que, se pela inexistência da ameaça real podemos responder com a franqueza com que acabámos de o fazer, já sobre uma delirante ameaça imaginária, a conversa é de outra natureza e, obviamente, não pode ter lugar neste espaço.

Seja como for, e embora não nos escape inteiramente a razão da má vontade a que nos tem votado – e já lá iremos –, não podemos de todo condescender com este comportamento rancoroso – talvez a palavra seja forte, mas é a que nos ocorre – sem aqui reagirmos mais vezes do que desejaríamos, e com a convicção de que esta atitude só deslustra o excelentíssimo presidente da Câmara (note-se o trato respeitoso para com a criatura, apesar de lhe criticarmos o comportamento).

E que razão, que putativa razão poderá ser essa que lhe estimula a bílis? Uma vez mais, o inominável Moita Flores tem de vir à liça, para explicar este exílio a que Ricardo Gonçalves nos votou na Câmara, onde é soberana a sua vontade e mando. Foi uma entrevista a Moita Flores, boa e polémica matéria jornalística, já tomada pela patine do tempo e adormecida nas páginas amarelecidas do arquivo do jornal, que nos votou ao ostracismo gonçalvista (não confundir com o outro, o Vasco Gonçalves do Prec).

Foi essa entrevista, publicada um mês e pouco antes das eleições autárquicas de 2013 e onde Moita Flores criticava o seu delfim, que ditou o nosso pecado original. E até hoje sem remissão.

E como todo o pecado, para o bom católico, merece castigo, nós cá continuamos, a pagar pelo nosso. Ou melhor, sem receber as prebendas que o senhor presidente Ricardo Gonçalves acha seu direito só conceder a amigos. Se isto é atropelo grave à democracia, os leitores podem tirar a conclusão.