Xbox e Inworld AI estão se unindo para capacitar criadores de jogos com recursos generativos de IA

Lembro-me de quando a Sra. Pac-Man foi perseguida por seus inimigos fantasmas, Inky, Blinky, Pinkie e Clyde. Embora esta não tenha sido a primeira IA para jogos e fosse uma forma simples de IA baseada em regras, esses fantasmas mostraram ao mundo a diversão sem fim que pode ser gerada a partir de um algoritmo interativo. Desde os primeiros dias dos jogos, os criadores de jogos incorporaram a IA dos jogos para construir mundos vívidos, histórias dinâmicas e personagens complexos. Mundos gerados processualmente avançam os jogos, oferecendo variedade e capacidade de reprodução infinitas. Recentemente, à medida que os criadores de jogos começam a experimentar modelos de linguagem grande (LLMs) de IA, como o GPT da OpenAI (a IA que alimenta o ChatGPT e o Bing Chat), vemos um mundo de oportunidades para acelerar a criatividade dos desenvolvedores de jogos, reduzir a complexidade e aprimorar o desempenho dos jogadores. experiências. .

No Xbox, acreditamos que com ferramentas melhores, os criadores podem criar jogos mais extraordinários. Hoje, anunciamos uma parceria plurianual com No mundo da inteligência artificialuma empresa do portfólio M12, cria ferramentas narrativas e de diálogo de jogos de IA em grande escala.

Esta parceria reunirá: a experiência da Inworld em trabalhar com modelos generativos de IA para o desenvolvimento de personagens, as soluções de IA de ponta baseadas em nuvem da Microsoft, incluindo o serviço Azure OpenAI, os insights técnicos da Microsoft Research sobre o futuro dos jogos e os pontos fortes da Equipe Xbox em perturbar Ferramentas de construção revolucionárias, acessíveis e responsáveis ​​para todos os desenvolvedores.

Juntos, pretendemos fornecer um kit de ferramentas de IA multiplataforma acessível e projetado de forma responsável para ajudar e capacitar os criadores na criação de diálogos, histórias e missões. O kit de ferramentas incluirá:

Um assistente de design com tecnologia de IA ajuda os designers de jogos a explorar ideias mais criativas, transformando prompts em scripts detalhados, árvores de diálogo, missões e muito mais.

Um mecanismo de tempo de execução de personagens de IA que pode ser integrado ao cliente do jogo, permitindo narrativas inteiramente novas com histórias, missões e diálogos gerados dinamicamente para os jogadores experimentarem.

Tal como acontece com todas as ferramentas de criação que criamos no Xbox, nosso objetivo é levar as mais recentes ferramentas de IA para desenvolvedores de jogos de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo e em todas as plataformas em que os jogadores queiram jogar. Queremos ajudar a tornar mais fácil para os desenvolvedores concretizarem suas visões, experimentarem coisas novas, ultrapassarem os limites dos jogos e da experiência atuais para melhorar a jogabilidade, a conexão dos jogadores e muito mais. Colaboraremos e inovaremos com criadores de jogos nos estúdios Xbox, bem como com estúdios terceirizados, à medida que desenvolvemos ferramentas que atendam às suas necessidades e inspirem novas possibilidades para jogos futuros.

A nossa abordagem à IA baseia-se em três princípios: inovação proposital, capacitação de pessoas e organizações e responsabilidade. Estamos comprometidos em criar uma IA responsável, projetando-a e desenvolvendo-a Princípios de inteligência artificial da Microsoft E Padrão de IA responsável da Microsoft. Continuamos nosso compromisso contínuo de trazer práticas e pensamentos intencionais e inclusivos para tudo o que fazemos no Xbox.

A parceria com a Inworld é um passo importante em nossa jornada para capacitar os desenvolvedores de jogos. Estamos ansiosos para compartilhar mais enquanto trabalhamos para permitir a criação de jogos com IA.