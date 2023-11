Uma desmontagem ‘fina’ do PS5 mostra a engenharia inteligente da unidade removível

O novo PlayStation 5 ainda não foi lançado – nem tem data de lançamento definida – mas alguns YouTubers já colocaram as mãos nele, incluindo Dave Lee do canal Dave2D. Poste-me desfiado para o console ontem, e se você está curioso para saber como funciona a unidade removível, esta é a melhor aparência que você terá sem comprar um PS5 de $ 499,99 no final deste mês.

Depois que Lee remove a tampa lateral de plástico do PS5, você pode ver a unidade ali com três parafusos olhando para você. A princípio pensei que fossem parafusos pentagonais, mas uma imagem ampliada mais tarde mostra que são apenas parafusos cruzados padrão. Uma cabeça Phillips, se quiser. Bem, não há surpresas aí. bom.

Quando Lee puxa a unidade de lado, ela revela uma porta emoldurada em um hexágono retangular onde fica o conector da unidade. É disso que gosto tanto no design de dispositivos como o PowerMac G5. Você vê a peça, segura-a e retira-a – nenhum conector de plástico rígido e angular para esfaquear seus dedos suados enquanto se contorce com ela. Muito delicioso.

Independentemente do drive, o novo PS5 é um sistema bonito se você é fã do visual do colar pontudo do Drácula encontrado na primeira versão. Quando Lee o coloca próximo ao original, a discrepância de tamanho é mais radical do que as comparações anteriores mostraram, mesmo que seu tamanho não seja realmente diferente; Ainda é maior que a série Xbox Lee diz que também parece visivelmente mais leve – o que é ótimo quando você leva seu PS5 para uma caminhada à tarde (ou para a casa de um amigo).