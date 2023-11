Espera-se que o Samsung Galaxy S24 seja vendido por 10% mais que o Galaxy S23

Depois dos populares Galaxy S9 e Galaxy S10, a Samsung não tem tido muito sucesso há alguns anos. No entanto, acelerou com a série Galaxy S23 graças ao seu desempenho equilibrado. Agora, a empresa sul-coreana espera que seu telefone carro-chefe da próxima geração, o Galaxy S24, venda melhor do que o Galaxy S23.

Espera-se que o Galaxy S24 venda 35 milhões de unidades

de acordo com Relatório do Korea DailyA Samsung estabeleceu metas de envio de 35 milhões de unidades para a série Galaxy S24. Isso é 10% maior do que a série Galaxy S23. Espera-se que a empresa sul-coreana anuncie a série Galaxy S24 em janeiro de 2024, e será o primeiro telefone Galaxy com tecnologia de IA da empresa. Em comparação, o Galaxy S21 e o Galaxy S22 venderam menos de 30 milhões de unidades, enquanto a série Galaxy S23 vendeu 31 milhões de unidades. Aparentemente, hoje cedo, a Samsung revelou que espera vender 253 milhões de smartphones, incluindo o Galaxy S24, em 2024.

Um membro da indústria afirmou que o número de remessas da Samsung pode aumentar ou diminuir ligeiramente, dependendo da situação do mercado, mas uma meta de remessas maior foi definida para a empresa. Os analistas esperam que as remessas anuais da Apple e da Samsung no próximo ano atinjam níveis semelhantes de cerca de 250 milhões. Alguns esperam que a Apple supere os números de remessas da Samsung em 2024, o que deve ser um sinal de preocupação para a empresa sul-coreana, que há vários anos é a maior marca de smartphones do mundo.

Confira nosso vídeo de análise do Galaxy S23 Ultra abaixo.

Samsung quer vender mais celulares Galaxy topo de linha para competir com a Apple

O relatório afirma que mais de 75% dos telefones Samsung vendidos em todo o mundo são modelos de baixo preço. De acordo com alguns relatórios de analistas, o preço médio de venda de um smartphone Samsung ASP (Preço Médio de Venda) é de US$ 295, enquanto o de um telefone da Apple é de US$ 988. Para contrariar isto, a Samsung definiu 2024 como o primeiro ano do seu principal contra-ataque aos smartphones, planeia vender mais telefones topo de gama e quer ver mais telefones Galaxy topo de gama na lista dos 10 smartphones mais vendidos. .

Você pode ver os 10 smartphones mais vendidos do mundo no primeiro semestre de 2023 no gráfico abaixo.

Daniel Araujo, vice-presidente corporativo da Samsung MX, disse:Esperamos que a demanda focada em produtos premium aumente no ciclo de substituição de smartphones no próximo ano. Alcançamos um crescimento de dois dígitos nas principais remessas anuais e um crescimento de vendas superior à taxa de crescimento do mercado.Além disso, a Samsung espera vender mais de 10 milhões de smartphones da série Galaxy Z.

É relatado que a Samsung acredita internamente que se trouxer inteligência artificial para seus smartphones e puder melhorar o sistema operacional, poderá diminuir a distância com a Apple. Para tanto, a empresa sul-coreana irá colaborar com o Google e a Microsoft para trazer o Google Bard, ou ChatGPT, para seus smartphones, começando com a série Galaxy S24. A Apple, por outro lado, quer aumentar o volume de remessas para aumentar a receita de seus serviços, como Apple Music, Apple TV+ e iCloud Drive.

Obrigado pela dica, Revigo!