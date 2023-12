Veja como se proteger nesta temporada de férias

Cary, Carolina do Norte – Tenha cuidado se estiver pensando em comprar um cartão-presente como presente de Natal ou feriado este ano.

Especialistas em compras estão alertando sobre um golpe acontecendo nesta temporada de festas, conhecido como “vazão de vale-presente”. É um truque usado para roubar dinheiro de cartões-presente antes mesmo de você ter a chance de usá-los.

Essa tática faz os compradores pensarem que estão agregando valor ao cartão que estão comprando, diz Nicole Cordero, do Better Business Bureau of Eastern Carolinas. No entanto, ele transfere o dinheiro para o golpista.

“Uma das coisas que os golpistas fazem é pegar códigos de barras diferentes [and] “Coloque-os sobre os códigos de barras no verso do cartão-presente”, disse Cordero.

WRAL News perguntou a Cordero o que os compradores deveriam fazer para se protegerem.

“[They are] “Teremos que parar e verificar se a embalagem está intacta”, disse Cordero. “Verifique se está rasgado ou amassado onde está o código de barras e se o fraudador não estava lá primeiro.

Cordero também disse que os compradores devem passar o dedo no verso do cartão-presente para ver se há um adesivo na parte superior.

Especialistas como Cordero recomendam aos compradores que se certifiquem de que não haja marcas de arranhões nos códigos de barras ou de segurança. Isso pode evitar que os compradores percam centenas ou milhares de dólares.

Outra dica útil de especialistas em segurança: compre cartões-presente perto da caixa registradora ou atrás do balcão. Além disso, verifique constantemente os saldos.

O consultor de vendas da Best Buy, Pawaii Bullock, explicou o que acontece se um comprador for vítima de esgotamento do cartão-presente.

“Assim que nosso gerente recebe a informação, nós denunciamos, notificamos a polícia, resolvemos o assunto com eles e descobrimos o que fazer para atender às necessidades de nossos clientes”, disse Bullock.

Na quarta-feira, o comprador Peter Ritchon passou pela Best Buy em Cary para fazer algumas compras de fim de ano. Ele disse que estava tentando oferecer presentes ou dinheiro específicos.

“É assustador”, disse Ritchon sobre o último golpe. “Você ganha um presente, alguém gastou dinheiro com ele, você vai comprar algo com ele e o dinheiro acaba.

“Onde você foi? Alguém já gastou.” [It’s] Outro exemplo de fraude financeira.”