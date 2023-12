A temporada de impostos para 2023 chegou, mas não espere para registrar, aqui está o porquê.

A temporada de impostos está chegando! Aqui está o que você precisa saber para facilitar o arquivamento. Novo pai? Casado recentemente? Existem muitos fatores diferentes ao declarar seus impostos. Veja o que você deve saber para estar melhor preparado nesta temporada.

É quase um ano novo, mas ainda há algo para terminar em 2023: os impostos.

A temporada de impostos normalmente começa no final de janeiro, quando o IRS começa oficialmente a aceitar e processar declarações fiscais. Normalmente, você tem até 15 de abril para declarar seus impostos, a menos que seja feriado ou fim de semana, o que lhe dá mais tempo para declarar seus impostos.

No entanto, os profissionais incentivam a maioria das pessoas a se preparar agora e fazer isso o mais rápido possível, pelo menos para receber seu dinheiro de volta mais rápido.

“Os reembolsos caíram um pouco no ano passado devido à diminuição dos benefícios da pandemia, mas acho que se estabilizaram e podem aumentar devido aos ajustes de inflação”, disse Mark Steber, diretor tributário da empresa de preparação de impostos Jackson Hewitt.

No ano passado, a restituição média de impostos até o prazo de abril foi de US$ 2.753, abaixo dos US$ 3.012 do ano anterior, quando os benefícios relacionados à pandemia ajudaram a aumentar os reembolsos, disse o IRS.

Como a inflação afeta os impostos e reembolsos?

O IRS faz ajustes anuais de inflação em muitas disposições fiscais, incluindo faixas de impostos, deduções padrão e contribuições 401 (k) e IRA. Aqui estão alguns exemplos de como esses ajustes ajudarão com seus impostos este ano:

Os limites de rendimento para as faixas fiscais para 2023 foram revistos em um recorde de 7% devido à alta inflação. Portanto, se o seu rendimento tributável permanecer relativamente constante, você poderá acabar em uma faixa de imposto mais baixa, acompanhada de uma taxa de imposto mais baixa.

Por exemplo, os declarantes únicos com rendimentos tributáveis ​​variando de US$ 41.776 a US$ 89.075 estavam na faixa de imposto de renda federal de 22% no ano passado. Para 2023, esta faixa se aplica a registradores únicos com renda tributável entre US$ 44.725 e US$ 95.375.

Portanto, se você tiver $ 42.000 de renda tributável em 2022 e 2023, passará da faixa de imposto federal de 22% para a faixa de 12% ao apresentar sua declaração de imposto de renda de 2023.

As deduções padrão também foram ajustadas em cerca de 7%, o que significa que uma parte maior da sua renda escapará dos impostos. O IRS disse que quase 90% dos contribuintes americanos fazem a dedução padrão.

Os limites aumentados de contribuição para 401 (k) e IRAs permitem proteger mais receitas de impostos. As contribuições são feitas com fundos antes dos impostos e não são tributadas até serem retiradas, a menos que sejam creditadas nas contas Roth. As contas Roth são financiadas com dinheiro após impostos e as retiradas não estão sujeitas a impostos.

Por que devo declarar meus impostos antecipadamente?

Um reembolso é geralmente o maior incentivo para declarar impostos antecipadamente. É provável que três em cada quatro contribuintes recebam um reembolso, “e para a maioria dos americanos, este é o maior pagamento do ano”, disse Steber.

No entanto, também existem outros motivos para registrar antecipadamente. Eles incluem:

Proteja suas informações. Depois que você registrar e o IRS receber sua declaração, ninguém poderá roubar suas informações e tentar registrar uma declaração em seu nome e roubar seu reembolso.

Depois que você registrar e o IRS receber sua declaração, ninguém poderá roubar suas informações e tentar registrar uma declaração em seu nome e roubar seu reembolso. Mais tempo para apresentar uma declaração precisa. Se você ou seu preparador fiscal encontrar um erro, terá mais tempo para corrigi-lo. Apresentar uma declaração precisa garantirá que você receba seu reembolso rapidamente, se for devido, e reduzirá as chances de dúvidas ou auditorias do IRS.

Se você ou seu preparador fiscal encontrar um erro, terá mais tempo para corrigi-lo. Apresentar uma declaração precisa garantirá que você receba seu reembolso rapidamente, se for devido, e reduzirá as chances de dúvidas ou auditorias do IRS. É hora de preparar suas finanças caso você esteja devendo dinheiro. Se você deve dinheiro, é melhor descobrir mais cedo ou mais tarde para poder receber o dinheiro. Mesmo que você declare seus impostos antecipadamente, ainda terá até o prazo de pagamento de abril.

Quando posso começar?

Embora você não possa registrar oficialmente seus impostos junto ao IRS até que eles declarem que está pronto para aceitá-los, você pode começar a prepará-los assim que receber todas as informações fiscais de 2023 de seus empregadores, bancos e outras instituições financeiras. Você deve começar a receber e coletar isso em janeiro.

Depois de ter tudo, você pode começar a preparar seus formulários fiscais para que estejam prontos para uso assim que o IRS disser “Vá!”

Se você usar um preparador de impostos, eles podem colocá-lo em uma lista de espera para registrar automaticamente assim que o IRS abrir a temporada de impostos, e você pode estar entre os primeiros a declarar seus impostos e, com sorte, receber um reembolso, disse Steber.

Medora Lee é correspondente de dinheiro, mercados e finanças pessoais do USA TODAY. Você pode contatá-la em mjlee@usatoday.com e inscrever-se para receber seu boletim informativo gratuito Daily Money para dicas de finanças pessoais e notícias de negócios, todas as manhãs de segunda a sexta.