Quase metade dos revendedores Buick aceitam oferta de aquisição da GM

Quase metade dos revendedores Buick aceita uma oferta de compra da General Motors Co., enquanto as partes interessadas do setor enfrentam a difícil transição para veículos elétricos.

A Buick, a marca mais antiga da General Motors Co. e a única que não oferece veículos elétricos, disse esta semana que reduziu seu número de concessionárias em 47% após introduzir um programa de aquisição em 2022, quando tinha 2.000 concessionárias nos EUA. Um programa semelhante na Cadillac reduziu o número de concessionárias de marcas de luxo em algumas centenas de franquias em todo o país. A principal marca GMC da General Motors e a marca Chevrolet para o mercado de massa não ofereceram um programa de compra para seus revendedores.

A GM e os seus concorrentes pediram aos seus concessionários que se juntassem a eles na transição para veículos eléctricos, investindo em formação, infra-estruturas de carregamento e equipamento para se prepararem para vender mais veículos movidos a bateria. Mas mesmo que as vendas de veículos eléctricos continuem a bater recordes, estão a crescer a taxas mais lentas do que o esperado: muito poucas estações de carregamento, preços elevados e velocidades de carregamento mais lentas do que o tempo necessário para encher um depósito de gasolina contribuíram para a hesitação dos consumidores em pegue-os. Mergulhe em veículos totalmente elétricos.

Como resultado, os fabricantes de automóveis atrasaram o lançamento de veículos eléctricos, reduziram os planos de investimento, reduziram as fábricas de baterias em construção e cancelaram programas de desenvolvimento. Também reduziram e atrasaram os requisitos para que os seus concessionários cumpram determinados critérios, incluindo o número de estações de carregamento disponíveis, para serem certificados para vender veículos eléctricos.

A oferta de carros elétricos às concessionárias é atualmente fraca: Expectativas dos revendedores em relação às vendas de carros elétricos A situação é pior agora do que no ano passado, de acordo com um novo estudo sobre o sentimento dos revendedores conduzido pela Cox Automotive Inc., uma prestadora de serviços automotivos.

“O entusiasmo que existia há um ano em torno dos veículos elétricos certamente desapareceu”, disse Jonathan Smoak, economista-chefe da Cox Automotive, em comunicado. “Embora as vendas de veículos eléctricos estejam a crescer, a oferta está a crescer mais rapidamente. A mudança para veículos eléctricos exige mais esforço dos concessionários do que antes, por isso faz sentido que o entusiasmo diminua.”

Para o estudo, os revendedores disseram a Cox que estão “preocupados com a venda de VEs e como irão vendê-los e como vão ganhar algum dinheiro, por isso não é surpreendente que muitos revendedores estejam comprando VEs porque é um território desconhecido”. ” Michelle Krebs, analista executiva da Cox Automotive, disse:

As vendas de veículos elétricos representaram 7,9% das vendas totais da indústria no terceiro trimestre, um recorde de 6,1% há um ano e 7,2% no segundo trimestre. De acordo com Cox. Os elevados níveis de inventário de veículos elétricos, o aumento da disponibilidade de produtos e a pressão descendente dos preços estão a ajudar as vendas de veículos elétricos a continuarem a crescer. Eles aumentaram por 13 trimestres consecutivos. Em 2020, as vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos ultrapassaram 250.000 pela primeira vez.

Mudanças de revendedor na Buick e Cadillac

Buick é a segunda marca da montadora de Detroit a fazer a transição para um futuro totalmente elétrico, depois da Cadillac. A marca Cadillac também passou por um programa de compra de concessionárias. Cerca de 880 franquias sob a égide da Cadillac serão obrigadas a investir pelo menos US$ 200 mil cada para vender veículos elétricos a partir deste ano. Centenas de comerciantes optaram por fazer uma compra.

Em 2022, a Buick revelou o conceito Wildcat para uma prévia de sua futura linha de veículos elétricos. A Buick está revivendo o nome Electra para seus veículos elétricos. A marca deverá iniciar sua transição para veículos elétricos nos EUA com um novo modelo chegando em 2024. A Buick – que faz mais sucesso na China – ainda não possui veículos elétricos no mercado nos EUA. Continua focado em se tornar totalmente elétrico até 2030.

O programa de compra da Buick custou à GM cerca de US$ 1 bilhão durante o terceiro trimestre deste ano, de acordo com os registros financeiros da montadora.

Em comunicado sobre o programa de aquisição, o porta-voz da Buick, Sean Bobbitt, disse que a marca “está passando por uma transformação, lançando os melhores veículos que a marca já teve e é a marca mainstream de crescimento mais rápido em 2023. Tudo isso precisa ser apoiado por um a melhor experiência da categoria.” Para a transição dos clientes para veículos elétricos. “Como mencionamos antes, este ano demos aos revendedores que não são compatíveis com o futuro da Buick (a opção) de sair voluntariamente de maneira respeitosa e ordenada, com o total apoio do nosso Conselho Nacional de Concessionários.”

A compra com concessionárias Buick foi feita em parceria com o conselho, disse Beau Mandal, presidente do Conselho Nacional de Concessionárias Buick-GMC e proprietário de uma concessionária Buick/GMC em Biloxi, Mississippi.

“Sentimos que havia muitos revendedores que queriam se concentrar em seus negócios Buick, e sentimos que havia muitos revendedores que não queriam, e queríamos dar aos revendedores que não tiveram a oportunidade de obter fora do negócio”, disse Mandal, observando que o principal motivo pelo qual os comerciantes desejam adquirir é porque eles têm outras marcas nas quais se concentrar mais.

As concessionárias que fizeram a aquisição representam pouco mais de 20% do volume médio anual da Buick, segundo a marca. A montadora se recusou a divulgar o valor que ofereceu às concessionárias no programa de aquisição.

“Estamos nisso há dois anos. Não recebi nenhuma reclamação, o que é inacreditável”, disse Mandal.”Isso mostra que outros OEMs que tentam fazer isso no futuro deveriam retirar uma página do manual da Buick porque já foi feito em parceria”

“Sabemos que isso será necessário no futuro”, disse Mandal, que investiu no futuro dos veículos elétricos da Buick, instalando carregadores e modernizando a infraestrutura.

As vendas de produtos de motores de combustão interna da Buick aumentaram 63% este ano. O Envista, o mais novo lançamento da marca, tem sido uma estrela brilhante para a Buick. O pequeno SUV chegou às concessionárias neste verão por US$ 23.495.

Mandal chamou o Invista de “o produto de fogos de artifício Buick mais inovador e emocionante que já tivemos em muito tempo. Estou otimista sobre onde está o futuro e é uma parte importante da marca GM. É uma parte importante de sua composição.” “.

A Chevrolet, marca de grande volume da General Motors, tem 2.900 concessionárias. A marca vendeu 1,3 milhão de veículos este ano, ante 124.868 Buicks.

O porta-voz da Chevrolet, Chad Lyons, disse que 86% de toda a rede de concessionárias Chevrolet se inscreveu como distribuidores de veículos elétricos da marca. Isto significa que cumpriram todos os requisitos de EV, incluindo a instalação e comissionamento de carregadores de EV nas suas instalações, dispondo de equipamentos e ferramentas de serviço, bem como ministrando formação.

Transição de revendedor Stellantis e Ford

Enquanto isso, os rivais da GM lançaram programas de certificação para que seus revendedores vendam veículos elétricos. Quase dois terços dos concessionários Ford Motor Co. Nos Estados Unidos, os participantes do programa de certificação voluntária do Modelo E no ano passado. A participação estabilizou-se em cerca de metade da dos comerciantes – com aproximadamente 1.550 comerciantes a inscreverem-se, abaixo dos 1.920.

“Este nível de registro coloca 86% da população a um raio de 32 quilômetros de um revendedor Ford capaz de vender e fazer manutenção em um veículo elétrico Ford”, disse o porta-voz da empresa, Marty Gunsberg, por e-mail.

No mês passado, a Ford reduziu os requisitos para certificação. Eles incluem requisitos de treinamento mais baixos e menos carregadores no local, já que a montadora retira US$ 12 bilhões de planos de investimento em veículos elétricos. A montadora de Dearborn citou atrasos em sua cadeia de fornecimento de carregadores e infraestrutura devido a mudanças nos requisitos.

O programa também enfrentou contestações judiciais de vários revendedores: o Conselho de Revisão de Veículos Motorizados de Illinois decidiu no mês passado a favor de 26 varejistas que contestaram a legalidade dos requisitos, uma decisão da qual a Ford disse que iria recorrer.

Agora, os revendedores Ford devem ter carregadores de nível 2 até 30 de junho, em vez de cinco. Para se tornar a “Elite Certificada” escolhida pela maioria dos comerciantes que se inscrevem, as lojas devem ter três desses carregadores em vez de cinco. O requisito adicional de ter um carregador de nível 3 também foi removido para 2026. Sem certificação, os concessionários podem continuar a vender motores de combustão interna e produtos híbridos. As aposentadorias originais exigiam que os comerciantes investissem cerca de US$ 500 mil para obter a certificação e até US$ 1,2 milhão para serem de elite.

A Stellantis NV apresentará seus primeiros veículos totalmente elétricos ao mercado de varejo norte-americano no próximo ano. Em 2022, disse que seu objetivo é concluir a infraestrutura de todas as suas mais de 2.600 concessionárias nos EUA para certificação de veículos elétricos até o final do primeiro trimestre de 2024.

Em comunicado recente, Phil Langley, chefe de desenvolvimento de rede da Stellantis na América do Norte, disse que a data da empresa para encomendar o equipamento e selecionar um instalador é 31 de março.

“Estamos cientes de alguns dos problemas da cadeia de abastecimento relacionados com o equipamento de carregamento e dos desafios da rede eléctrica”, disse ele. “Prevemos que estas áreas rurais mais pequenas precisarão de algum tempo adicional, e incluímos flexibilidade no plano. para acomodar este desafio. Iniciaremos o processo de certificação do revendedor de veículos elétricos logo após o início de Esperamos que esse processo continue até o final do segundo trimestre de 2024.”

Os requisitos de infraestrutura de carregamento dependem do volume esperado de vendas de VE, mas incluem um carregador rápido CC de Nível 3. A certificação também inclui ferramentas especiais, equipamentos de proteção individual e treinamento. Sem credenciamento, os comerciantes terão limites nos produtos que podem oferecer.

“Todo o corpo de revendedores não estará totalmente pronto em 1º de abril. Isso não vai acontecer”, disse Nyle Maxwell, CEO da família Nyle Maxwell de quatro revendedores no Texas e presidente do Conselho Nacional de Revendedores Stellantis. , ele disse ao Detroit News no mês passado sobre o prazo do primeiro trimestre. “Para carregadores de nível 3, algumas instalações não conseguem nos fornecer a voltagem necessária.”

Maxwell disse que conversas tranquilas têm ocorrido com os funcionários da rede de revendedores Langley e Stellantis. As concessionárias estão lutando para ter mão de obra e eletricistas qualificados para estabilizar a tensão necessária para carregadores rápidos.

Maxwell diz que seus revendedores têm carregadores. No entanto, os vendedores rurais não estão a antecipar a procura de VEs em zonas mais urbanas e, com algumas previsões de que a nova tecnologia poderá tornar os carregadores de Nível 3 mais acessíveis nos próximos anos, alguns poderão querer adiar.

“Estaremos à mercê das estações de carregamento disponíveis”, disse Maxwell sobre a demanda por veículos elétricos. “Nem todo mundo vai pagar US$ 1.000 por um carregador de nível 2 para tê-lo conveniente em sua garagem. Sua aceitação e marketing vão depender de muitas coisas. Posso me sentir seguro se comprar este carro totalmente elétrico? Não fico preso em algum lugar?”

Além disso, os veículos elétricos são mais caros do que os seus homólogos motorizados. Saber quando serão realizadas as principais eleições presidenciais no próximo ano também aumenta a incerteza. Os principais candidatos republicanos dizem que reduzirão os padrões de emissões mais rígidos propostos sob a administração Biden.

“Ainda há muitas coisas no ar”, disse Maxwell.

Kevin Farish, diretor de um revendedor Stellantis em Fairfax, Virgínia, e vice-presidente do conselho, disse acreditar que os requisitos da Stellantis eram razoáveis ​​e que os líderes da empresa estavam dispostos a trabalhar com os varejistas. Por exemplo, os revendedores podem alugar uma empilhadeira para uso em seu departamento de serviços em vez de possuir uma.

“Meu instinto me diz que eles estão pressionando muito os revendedores das grandes cidades para conseguirem vender veículos elétricos”, disse Farish. “É daí que virão principalmente as vendas, o que faz sentido. Além disso, não conheço nenhuma pressão real.”

