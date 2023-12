Vários sistemas de saúde restabelecem requisitos – NBC Chicago

Vários sistemas hospitalares na área de Chicago restabeleceram políticas de máscara devido ao aumento nos casos de vírus respiratórios e às novas recomendações do Departamento de Saúde Pública de Illinois.

Pelo menos quatro sistemas de saúde, incluindo mais de 20 hospitais e muitos consultórios médicos e instalações de cuidados urgentes, implementaram mandatos de máscara parcial ou total, citando um aumento nos casos de COVID-19, gripe e vírus sincicial respiratório.

As mudanças nas políticas seguem as orientações emitidas pelo Departamento de Saúde Pública de Illinois no início de dezembro, que recomendava o uso de máscaras nas unidades de saúde. Como resultado do aumento das doenças respiratórias, o IDPH incentivou as unidades de saúde em todo o estado a implementar políticas de máscara nas áreas de cuidados de pacientes, especialmente se cuidarem de pessoas imunocomprometidas.

“Com o aumento alarmante de vírus respiratórios que estamos vendo em todo o estado e no país, o IDPH recomenda que as instalações de saúde tomem precauções para limitar a propagação desses vírus e proteger seus pacientes, funcionários e visitantes”, disse o diretor do IDPH, Dr. Sameer Vohra, no noticiário. liberar. “Estamos mais preocupados com as instalações de saúde em condados com altos níveis de transmissão de vírus respiratórios e níveis de hospitalização, e recomendamos o uso de máscaras nas áreas de atendimento ao paciente, especialmente nos departamentos de emergência e áreas que cuidam de pacientes imunocomprometidos”.

De acordo com os últimos dados disponíveis publicamente, 10 condados de Illinois foram listados em um nível alto de hospitalizações por COVID-19 na semana passada, o que também acontecia na semana anterior.

De acordo com as orientações do IDPH, a recém-formada Endeavor Health, que opera vários hospitais suburbanos, atualizou sua política de máscaras em vigor na terça-feira, 26 de dezembro. De acordo com a política revisada, os pacientes e visitantes são obrigados a usar máscara quando expostos a qualquer doença. Sintomas respiratórios. Os pacientes em algumas áreas de alto risco estão sendo fortemente instados a usar máscaras, disse o sistema de saúde, acrescentando que aqueles que visitam pacientes em áreas de alto risco também podem ser solicitados a usar máscara.

A Endeavor Health consiste no NorthShore University Health System, Northwest Community Healthcare, Swedish Hospital e Edward-Elmhurst Health.

A exigência de máscara também entrou em vigor nos locais de saúde do condado de Cook, incluindo o Stroger Hospital e o Provident Hospital, na terça-feira, como resultado do aumento de doenças respiratórias. As máscaras são obrigatórias nas salas de espera e salas de exames para todos os funcionários, pacientes e visitantes com idade igual ou superior a 2 anos.

A Advocate Health Care, que opera 11 hospitais em toda a área de Chicago, implementou recentemente uma política de visitantes limitados, uma medida destinada a manter os pacientes e funcionários protegidos contra vírus sazonais, de acordo com o seu website. A política exige que os visitantes usem máscaras em áreas de atendimento a pacientes de alto risco, incluindo quartos de pacientes e outros espaços designados. As máscaras são opcionais em outras áreas.

E nos subúrbios ao sul, o Hospital Silver Cross em New Lenox atualizou sua política de visitantes em 20 de dezembro devido ao que chamou de “um aumento de doenças respiratórias em nossa comunidade”. De acordo com o hospital, os pacientes com teste positivo para sintomas respiratórios são obrigados a usar máscara nos departamentos de emergência em New Lenox e Homer Glen e nos centros de atendimento de urgência em New Lenox e Mokena.

Outros sistemas de saúde locais também estão exigindo o uso de máscaras, incluindo a Ascension, que opera o Alexian Brothers Hospital em Hoffman Estates e o St. Joseph's Hospital em Joliet, bem como a OSF Health Care, a organização controladora do Little Company of Mary Medical Center em Parque Sempre Verde.